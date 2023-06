Starfield: Unschuldige können bestohlen und angegriffen werden

Starfield: Zwei Bethesda-Tugenden sind weiterhin möglich

Bald gibt es neues Gameplay

Im Weltall hört dich niemand schreien – auch inwird das der Fall sein. Doch nicht nur klassische Feinde könnt ihr im Rollenspiel zur Strecke bringen, sondern ganz im Stile von Bethesda können auchabsichtlich oder unabsichtlich zwischen die Fronten geraten.Dies geht zumindest aus der Alterseinstufung in Südkorea hervor. Dort darf die neue Bethesda-Marke nicht an Teenager verkauft werden, unter anderem wegen der exzessiven Gewalt, dem häufigen Gebrauch von Schimpfwörtern, der direkten Anspielung auf Drogen und der. Genauer gesagt Verbrechen gegenüber Zivilisten.Ausführliche Details liefert das Game Rating and Administration Committee nicht, wie Dualshockers berichtet, aber bestätigt, dass zwei Dinge auch in Starfield möglich sein werden: Dasund direkte Angriffe auf Unschuldige, die ihr vielleicht einfach nicht mögt oder sie euch im Wege stehen.Damit bleibt Starfield der Tradition von Bethesda-Spielen treu: Auch schon in der-Reihe, sowie inund den Nachfolgern konntet ihr Zivilisten ausrauben, angreifen und mitunter sogar töten. Natürlich folgten daraufhin Konsequenzen: Wachen verlangten als Entschädigung Gold oder es ging direkt ins Gefängnis – sofern man sich nicht gerade auch noch mit dem Rest der Spielwelt anlegen wollte.Wie es in Starfield ablaufen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Ob ihr beispielweise bei Verbrechen auch über den Planeten hinweg verfolgt oder vielleicht sogar im Weltall angehalten werdet, bleibt abzuwarten.Auf neue Details muss hingegen nicht mehr lange gewartet werden. Bereits am kommenden Sonntag, dem 11. Juni, wird es seitens. Zuvor findet noch am selben Tag um 19:00 Uhr der Xbox Games Showcase statt, bei dem Microsoft einen Ausblick auf zahlreiche Spiele geben wird, die in naher Zukunft für den PC und die Xbox Series X | S erscheinen werden.Bevor ihr selbst Hand an das neue Bethesda-Spiel legen könnt, vergeht dann ebenfalls nicht mehr allzu viel Zeit., sofern nichts mehr schiefgeht. Wie viele andere Microsoft-Spiele wird auch das Weltraum-Abenteuer ab dem ersten Tag im Game Pass erhältlich sein.