Starfield: Gameplay, Editionen, Controller und Headset im Livestream vorgestellt

Starfield: Ganz viel Gameplay

Starfield: In welchen Versionen erscheint das Spiel?

Controller und Headset im Starfield-Design angekündigt

Keine Verschiebung mehr,und thematisch passend gestaltete Hardware: DieDirect von Bethesda und Microsoft hat in gut 45 Minuten zahlreiche Infos zum kommendenverraten.Wer jedoch angesichts der Uhrzeit oder des strahlend-sonnigen Wetters den Livestream verpasste, für den fassen wir dien und das gezeigte Gameplay zusammen. Klar ist schon mal: Amwird Starfield definitiv für denund dieerscheinen – eine weitere Verschiebung ist laut Todd Howard nicht mehr geplant.Was Bethesda zu Starfield gezeigt und verraten hat, ist vor allem so zusammenzufassen: Jede Menge. Von Charaktererstellung, Dialogen mit NPCs, Weltraumflügen und -kämpfen bis hin zum Versprechen, dass das Universum in Starfieldwird. Richtig gelesen, denn laut Howard sollen sich alle Planeten und sonstigen Himmelskörper im Rollenspiel auf realistischen Umlaufbahnen befinden.Beim Gameplay bewegt sich Starfield sehr auf den typischen Bethesda-Bahnen: Sandbox wird groß geschrieben, und das entweder aus der First- oder Third-Person-Perspektive. Beim Kämpfen liegt der Fokus aber dem Szenario entsprechend viel stärker auf Schusswaffen, Granaten und sonstigen Kram, den man halt in einem halbwegs realistischen Sci-Fi-Szenario erwartet. Oh und natürlich gibt es auch Raumschiff-Kämpfe, bei denen ihr euch richtige Dogfights mit feindlichen Piloten liefern dürft.Neben Einblicken in das Questsystem zeigte Bethesda auch einen, denn euer eigenes Raumschiff könnt ihr sehr vielfältig anpassen – nicht nur optisch. Vom Antrieb und Schildgeneratoren bis hin zu einzelnen Teilen der Außenhülle dürft ihr euer Schiff so gestalten, wie ihr das möchtet.Starfield wird in drei verschiedenen Versionen erscheinen, die jeweils unterschiedlich kosten und verschiedene Zusatzinhalte an Bord haben. Den Anfang macht diefür 69,99 Euro (PC) beziehungsweise 79,99 Euro (Xbox Series X | S), die lediglich das Basisspiel enthält.Für einen Aufpreis von 30 Euro gibt es dievon Starfield, die neben dem Hauptspiel außerdem die Shattered-Space-Story-Erweiterung, ein spezielles Skin-Paket, ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack beinhaltet. Zudem erhaltet ihrzum Rollenspiel, könnt somit also schon am 1. September loslegen.Für satte 299,99 Euro gibt es dann noch die, die erst einmal alle Vorteile der Premium Edition umfasst. Außerdem steckt im passenden Starfield-Koffer eine funktionstüchtige Uhr, ein Patch für die eigene Jacke oder Tasche und ein Steelbook.Da Starfield das wohl größte und wichtigste Microsoft-Spiel in diesem Jahr ist, spendiert der Xbox-Hersteller dem Rollenspiel auch passende Hardware, genauer gesagt einen Controller und ein Headset. Die sind in einem vermeintlich schlichten weiß gehalten, aber verziert mit ein paar Linien, farblichen Akzenten und Raumschiff-Bezeichnungen.Für den Xbox-Controller in Starfield-Optik verlangt Microsoft übrigens 74,99 Euro, wodurch dieser etwas teurer ausfällt als die Standard-Variante. Technische Unterschiede gibt es aber keine. Selbiges gilt für das Headset, welches mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 124,99 Euro erscheint., verraten wir euch übrigens in einer separaten Übersicht.