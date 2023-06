Starfield: Die Systemanforderungen für den PC im Überblick

Starfield: Systemanforderungen für den PC im Überblick

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x

Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

Betriebssystem: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x

Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

Falls ihr am 6. September 2023 mitzu den Sternen reisen wollt, benötigt ihr erneut jede Menge freien Speicherplatz. Zusammen mit der großen Gameplay-Präsentation veröffentlichte Bethesda dieDie Anforderungen fallen für ein Next-Gen-Spiel zwar nicht allzu hoch aus, dennoch verlangt Bethesdas Starfield nach einem entsprechend schnellen Rechner. Wer keineim Rechner verbaut hat, dürfte zusätzlich in die Röhre schauen, denn die schnellen Solid-State-Drives werden auf jeden Fall benötigt.Falls ihr aktuell noch am überlegen seid, ob ihr für Starfield euren PC aufrüsten müsst, könnt ihr mit den Systemanforderungen, die Bethesda via Steam veröffentlichte, zumindest schon einmal schauen, ob alles passt oder tatsächlich nachgebessert werden muss. Bis September ist zum Glück noch ein bisschen Zeit, um den Hardware-Händler seines Vertrauens aufsuchen zu können.Leider hat Bethesda noch nicht verraten, für welche Auflösung und Bildwiederholrate die genannten Anforderungen gelten. Wir gehen jedoch mal davon aus, dass die empfohlene Hardware mindestens für Full-HD und mutmaßlich 60 FPS ausgelegt ist – bestätigt ist das bislang aber nicht.Nochaus dem kürzlich stattgefundenen Livestream haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst. Darüber hinaus gab es