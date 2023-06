Starfield: Framerate-Limit für die Xbox Series X|S von Bethesda bestätigt

Khorneblume schrieb am 12.06.2023 um 10:55 Uhr

Was wurde ich 2020 hier ausgelacht, nachdem ich meinte, irgendwann werden sich die 60fps wieder zunehmend verabschieden. Konsolen sind eben kein PC, und will man nicht für ewig Crossgen oder Last Gen Technik, sondern auch Spiele, welche die aktuelle Generation auslasten, dann muss man eben Abstriche hinnehmen, oder auf den PC umsteigen. Alles andere war pure Utopie.

Zum Glück sind Bethesda Rollenspiele aber vom Gameplay eher langsamerer Natur, von daher mache ich mir zwecks 30fps hier genau so wenig Sorgen wie bei Tears of the Kingdom.