Starfield: Release, Editionen, Gameplay und weitere Infos im Überblick

Vorabzugang: Ist Starfield vorher spielbar?

Ist Starfield im Xbox Game Pass enthalten?

Spielzeit: Wieviele Stunden sind zu erwarten?

Was es mit diesen mysteriösen Artefakten auf sich hat, wird sich erst nach vielen Stunden Spielzeit klären.

Story: Worum geht es in Starfield?

Was gibt es zum Gameplay zu wissen?

Gibt es Multiplayer oder Koop in Starfield?

Zusätzlich zu den einzelnen Versionen gibt es außerdem im Einzelhandel noch eine Upgrade-Version auf die Premium Edition. Die kostet 35 Euro und erweitert eure Standard-Edition um die oben genannten Boni.Ja, wie auch schonoderkönnt ihr Starfield bis zu fünf Tage vorab spielen, sofern ihr die digitale Premium Edition oder das Upgrade erwerbt. Dann beginnt eure Reise bereits am 1. September 2023.Ja, denn Bethesda gehört zu den Xbox Game Studios und damit zu Microsoft. Deshalb ist Starfield zum Release am 6. September 2023 direkt im Game Pass enthalten und wird das Abo auch nicht verlassen. Wer also etwas unsicher ist, ob ihm das Rollenspiel überhaupt Spaß macht, kann vorher über das Abo reinspielen.Die letzte Angabe zur Spielzeit gab es im Jahr 2022 von Creative Director Todd Howard persönlich. In einem Interview mit IGN gab er zu Worte, dass die Hauptstory etwa 30 bis 40 Stunden dauern wird. Wohlgemerkt ganz ohne Nebenquests und ohne wirkliches Erkunden.Wer sich hingegen das Ziel setzt, so viele Planeten wie möglich zu erkunden, alle Nebenaufträge abarbeiten möchte und zudem noch viel Zeit mit dem eigenen Raumschiff verbringt, dürfte problemlos die 100 Stunden-Marke knacken. Und von zukünftigen Mods, die garantiert erscheinen werden, ganz zu schweigen...Bei der Geschichte von Starfield hält sich Bethesda bislang am stärksten zurück. Bekannt ist, dass das Rollenspiel im Jahr 2330 angesiedelt ist, also deutlich in der Zukunft. Die Menschheit hat längst die Raumfahrt zu einem zentralen Pfeiler ihrer Geschichte gemacht und es ist möglich, weitgehend problemlos neue, weit entfernte Planeten zu erkunden und sich dort auch anzusiedeln.Als Spieler seid ihr ein Mitglied der sogenannten Constellation, einer Vereinigung, die aus einem blutigen Krieg zwischen den Fraktionen The United Colonies und Freestar Collective hervorgegangen ist. Als Entdecker macht ihr euch nun auf den Weg, die Überreste dieses Kriegs zu überwinden und den Weltraum zu erkunden. Wie ihr das handhabt, liegt natürlich in der Tradition eines Bethesda-Spiels ganz bei euch.Nachdem sich Bethesda auch hierzu lange relativ bedeckt hielt, verriet man in einer Starfield Direct vom 11. Juni 2023 jede Menge Details. Eine Sache ist dabei von Anfang an schon klar gewesen, denn Starfield wird natürlich ein richtiges Open World Spiel. Wobei man eher von Open Universe reden sollte, denn mit über 1.000 bereisbaren Planeten und all dem Raum dazwischen handelt es sich längst nicht mehr um eine Welt, sondern um viel mehr.Der Anfang ist jedoch klassisch: Im Charaktereditor erstellt ihr euren eigenen Raumfahrer und könnt entweder an zahlreichen Details selbst Hand anlegen oder nehmt einen von 40 vorgefertigen Helden. Außerdem bestimmt ihr mithilfe von drei Eigenschaften die Persönlichkeit eurer eigenen Figur, die wiederum in den Dialogen zum Tragen kommt. So könnt ihr etwa zum introvertierten Wissenschaftler werden, der sich natürlich in Gesprächen anders verhält als ein kindischer Held, der von allen verehrt wird.Ist man mit der Erstellung los, öffnet sich nach einem Intro die Spielwelt von Starfield und lässt euch Bethesda-typisch von der Leine. Wie ihr anschließend die Zeit im Spiel verbringt, ist gänzlich euch überlassen:Ihr könnt, ebenfalls ganz im Stile früherer Bethesda-Spiel, auch einfach alles davon machen und seid nicht festgelegt. Und wer ein wenig Geduld mit sich bringt, darf sich zukünftig gewiss über die eine oder andere beeindruckende Mod freuen.Nein, denn Starfield ist ein reines. Andere Spieler werdet ihr trotz des großen Universums nicht antreffen. Zumindest nicht offiziell, aber wie schon bei Skyrim könnte es möglich sein, dass es in Zukunft von Fans eine Multiplayer-Mod gibt. Allerdings dürfte die Entwicklung einer solchen Modifikation einiges an Zeit in Anspruch nehmen., ist angesichts des reinen Singleplayer-Fokus vorerst nicht zu befürchten. Eine offizielle Äußerung zu diesem Thema gibt es bislang aber nicht.