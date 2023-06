Starfield: Raumschiff verfügt über einen kuriosen Rage Quit Button

Starfield: Rage Quit im Weltraum ist vielleicht keine gute Idee

Wer Bilder oder Videos vonsieht, der dürfte angesichts der durchaus realistischen Optik denken: Das wird ein ziemlich ernstes Weltraum-Abenteuer. Aber Bethesda ist schließlich Bethesda und das bedeutet, dass sich die Entwickler hier und da auch etwas fernab austoben können.Schon im großen Gameplay Deep Dive stellte eine Entwicklerin ihren Plan vor, als berühmte Sandwich-Diebin in die Geschichte von Starfield einzugehen. Und dann hat ein Spieler beim ganz genauen Überblicken der Präsentation einen ominösen Button entdeckt, der eigentlich nur dazu einlädt, gedrückt zu werden: Rage Quit.Den Rage Quit-Button machte der Reddit-Nutzer ninjasaid13 ausfindig: Zu sehen ist er ab Minute 30 im Gameplay-Video von Starfield. In der gleichen Reihe ist auch eine Taste mit dem Aufdruck Capcom sichtbar, aber dabei handelt es sich nicht um ein Easter Egg für die japanische Spieleschmiede. Stattdessen ist es ist die Abkürzung für "Capsule Communicator", also für eine Person innerhalb der Bodenstation, die mit den Astronauten kommuniziert.Ob diese Tasten im fertigen Spiel auch allesamt drückbar sind, bleibt noch abzuwarten. Sollte das aber der Fall sein, dann stellt sich die Frage: Was zur Hölle macht ein Rage Quit Button? Löst dieser eine Art Selbstzerstörung aus? Wirft er uns selbst aus dem Raumschiff und lässt uns im Weltall verenden? Oder ist es wahrhaftig ein Rage Quit und sorgt dafür, dass sich das Spiel automatisch beendet?Fragen über Fragen, die aktuell wohl nur Bethesda und Microsoft beantworten können. Schließlich kann sonst noch niemand Starfield spielen, aber allzu lange muss nicht mehr gewartet werden: Amwird Bethesdas neues Rollenspiel fürunderscheinen.