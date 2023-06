Starfield: 3 spannende Fragen, die nach dem Direct-Event noch offen sind

Starfield: 3 Fragen, die Bethesda auf dem Direct-Event offen ließ

#1 Was passiert eigentlich mit unserer guten, alten Erde?

#2 Wie umfangreich werden die Handlungsstränge der Fraktionen ausfallen?

#3 Wie steht es um das Modding?

Lange Zeit tat sich nichts rund umheißersehntes Weltraum-Rollenspiel, doch zuletzt wurden wir fast schon mit einer Flut an Neuigkeiten zuüberrollt. Aber wirklich allesind damit noch immer nicht geklärt.Dabei gab es allerhand brandneue Informationen im Zuge vongroßem Sommer-Showcase, bei dem neben den Ankündigungen zu den neuesten Xbox-Spielen eben vor allem das Sci-Fi-Abenteuer im Fokus stand und ein eigenes Direct-Panel gewidmet bekam.Immerhin hatte man auf dem erst vor wenigen Tagen abgehaltenen Showcase die wohl wichtigste Information parat: Starfield soll nicht mehr verschoben werden, am 6. September ist es also endgültig so weit. Zumindest, wenn wir Bethesdas Todd Howard unseren Glauben schenken mögen. Passend dazu und um den Hype um das Space-RPG weiter anzukurbeln, gab eszu sehen. Obendrein stellte man uns sogar thematisch passend gestaltete Hardware vor.Was haben wir also bei einem rund 45 Minuten langen und exklusivabgehaltenen Event vermisst? Nun ja, so einiges. Doch um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir uns im Folgenden vor allem auf drei besonders heiße Fragen konzentrieren, die auch das Direct-Event nicht zu klären vermochte:Selbstredend können auch wir keine fundierten Antworten auf die Fragen geben, aber wir können es zumindest mit ein paar Gedankenanstößen versuchen. Und auch weiterhin sind wir gespannt, ob Bethesda in den kommenden Wochen noch einmal nachlegt und sich vielleicht das ein oder andere Mysterium so ganz von selbst klärt.Dreh- und Angelpunkt in Starfield soll die riesige Stadt New Atlantis in Alpha Centauri sein, die von ihrem Look her sofort an ähnliche Sci-Fi-Metropolen wie jenen aus Star Wars und Co. erinnern mag. Aber auch auf den Mars, zur Bergbaukolonie Cydonia, soll es uns verschlagen. Bei all den entfernten Planeten und aufregenden Zukunfts-Städten, stellt sich jedoch womöglich die Frage: Was wird eigentlich aus unserem ursprünglichen Heimatplaneten, der guten, alten Erde?Vorstellbar wäre eine ähnliche Herangehensweise, wie es auch schon andere Sci-Fi-Spiele vormachen: Vielleicht können wir unserem heimischen Sonnensystem einen Besuch abstatten, aber nur den Mond der Erde dabei genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht kommt es aber auch so, dass wir tatsächlich auf der Erde landen dürfen – und nichts als ein Trümmerfeld vorfinden.Vorstellbar wäre dies anhand des gezeigten Materials aus dem Starfield Direct Showcase durchaus, immerhin ist hier ein wüstenartiger, sandiger Schauplatz zu sehen, auf dem es einmal Zivilisation gegeben haben muss. Inmitten der Wüste ragt ein riesiges Bauwerk in die Luft, welches womöglich einen der letzten Überreste der Menschheit auf dem blauen Planeten darstellt. Und wenn es den Mars gibt, warum sollten es nicht auch die Erde, der Jupiter oder weitere Himmelskörper unseres Sonnensystems ebenfalls in Starfield schaffen?In Starfield dreht sich vieles um die legendäre Weltraumforschungsorganisation, doch Bethesda erklärte bereits im Vorfeld, dass wir uns sogar eher zwielichtigen Fraktionen, beispielsweise der Crimson Fleet, anschließen dürfen, wenn uns der Sinn danach steht. Dies erinnert zweifelsohne an frühere Bethesda-Spiele, beispielsweiseoderHier konnten wir uns nicht nur der Dunklen Bruderschaft, sondern auch der altehrwürdigen Magiergilde anschließen und dadurch nicht nur verschiedene Vorteile genießen, sondern sogar alternative Story-Stränge erleben. Ob dies auch in Starfield ähnlich ablaufen wird, steht mehr oder minder in den Sternen.Wünschenswert und gar nicht abwegig erscheinen ausgedehnte Nebenstränge der Handlung aber durchaus, immerhin soll Starfield ein äußerst Dialog-lastiges Spiel werden, dass nicht mit seiner Geschichte und denen seiner Charaktere und Parteien geizen will. Womöglich können wir uns also auf einige Nebenquestreihen, die sich fast schon wie ein Teil der Mainstory anfühlen und uns mit spannenden Story-Twists, eigenen, plastischen Charakteren und coolen Möglichkeiten, die sich uns selbst bieten, einstellen. Immerhin hatte auchein (wenn auch nicht für jeden gleich spannendes) Fraktionssystem zu bieten, das mit einigen eigenen Quests auf die Spieler wartete.Wer Bethesdas Vergangenheit kennt, der dürfte sich im Klaren darüber sein, dass vor allem die populären The Elder Scrolls-Spiele wie Oblivion oder Skyrim von ihrer Mod-Unterstützung und der leidenschaftlichen Community, die dahintersteht, getragen wurden. Somit wundert es wenig, dass Todd Howard bereits vor einiger Zeit zusicherte,Auf der anderen Seite gibt es relativ klare Vorstellungen davon, wie ein Spiel wie Starfield geschaffen sein muss, damit sich die Modder wohlfühlen und was sie zum Entwickeln ihrer teilweise Spielerfahrung-prägenden Veränderungen brauchen. Im Idealfall erkundigt sich Bethesda dahingehend also schon im Vorfeld bei den kreativen Köpfen, um gewünschte Tools rechtzeitig bereitstellen und die Mod-Community mit einer brauchbaren Engine beglücken zu können.Natürlich handelt es sich bei den hierbei vorgestellten Fragen nur um eine sehr eingeschränkte Auswahl der Themen, die für den immer näher rückenden Release von Bedeutung sein dürften. Interessiert ihr euch viel eher dafür,, haben wir darauf bereits eine Antwort. Und von welcher Performance wir auf den Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Microsoft ausgehen dürfen und, wissen wir bereits ebenfalls.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco