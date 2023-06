Starfield: Verwirrung um physische Version seitens Bethesda - mit Disc oder ohne?

Starfield: Physische Version ohne Disc – oder mit? Bethesda verwirrt Fans

Um die physische Version vonherrscht nach einem jüngsten Statement seitensweiterhin Verwirrung. Dabei geht es darum, ob denn eineenthalten sei, oder wir das Spiel lediglich digital als Code bekommen.Mit genau diesem Anliegen richtetes sich ein Fan über das soziale Netzwerk Twitter an die Entwickler. Doch auf die Frage, ob die Xbox Series X-Ausführung von Starfield in der physischen Standard-Edition eine Disc enthalten würde, bekam er zunächst eine enttäuschende Antwort – die dem genauen Gegenteil einer früheren Aussage entspricht…In dem Tweet, der mittlerweile zwar gelöscht wurde, aber den wir noch immer über Wayback Machine erreichen , erkundigte sich Nutzer Züm beim Bethesda Support selbst, ob „die physische Standard-Edition von Starfield für Series X" eine Disc beinhalten würde. Die Antwort: „Alle physischen Editionen beinhalten einen Code für die ausgewählte Plattform. Es gibt keine physischen Discs".Während die Antwort von Bethesda auf den Tweet zwar mittlerweile wieder entfernt wurde, ranken sich die Spekulationen um die Frage, ob denn nun eine Disc vorhanden sei, oder eben nicht, unaufhörlich weiter. Doch neben der Debatte darum, ob man denn überhaupt eine Disc benötigen würde, ist vor allem interessant, dass die Entwickler in der Vergangenheit das genaue Gegenteil verlauten ließen.So hieß es vor einiger Zeit über den offiziellen spanischen Twitter-Account von Bethesda, dass die Standard-Ausführung von Starfield durchaus mit einer Disc daherkäme. In der Constellation Edition hingegen wäre der Code in einem der Bonus-Gegenstände eingraviert.Und auch bei Amazon heißt es, das Sci-Fi-RPG würde mit einer Disc kommen – was bei einer, eine willkommene Alternative für Spieler mit einer schwächeren Internetverbindung sein dürfte.