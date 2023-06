Starfield: Bethesda stellt klar: Für Xbox erscheint Starfield auf Disc

Starfield: Collector's Edition immer ohne Disc

Ihr wollt Starfield auf Disc? Kauft die Standard Version für die Xbox Series X | S.

Kauft die Standard Version für die Xbox Series X | S. Ihr habt nur einen PC? Starfield gibt es ausschließlich mit einem Downloadcode.

Starfield gibt es ausschließlich mit einem Downloadcode. Ihr wollt die Constellation Edition mit einer Disc? Keine Chance, außer, ihr kauft zusätzlich noch die Standard Edition. Und auch nur, wenn ihr auf der Xbox spielt.

Das war die entscheidende Frage bei, nachdem Bethesda sich in den sozialen Netzwerken. Nun stellt der Entwickler klar, dass es eine Disc-Version von Starfield gibt, wenn auch nur für eine Plattform.In einem Tweet, der wenig später gelöscht wurde, hieß es von Bethesda am Wochenende, dass auch die physischen Versionen von Starfield lediglich einen Download-Code beinhalten würde und keine Disc.Die Standard Edition von Starfield für die Xbox Series X | S wird als Disc-Version erscheinen. Lediglich beim PC wird es nur einen Aktivierungskey geben.Dies bezieht sich, so schreibt es Bethesda in einem Blogeintrag , ausschließlich auf die Standard Edition von Starfield, die wiederum nur das Basisspiel beinhaltet. Die Premium Edition, die unter anderem eine Story-Erweiterung und einen fünftägigen Vorabzugang umfasst, gibt es hingegen physisch lediglich als Upgrade für die Standard Edition, sprich ihr müsst beides separat erwerben.Die Collector's Edition, die im Falle von Starfield Constellation Edition heißt, gibt es wiederum ausschließlich physisch, aber ohne Disc. Hier erhaltet ihr, unabhängig von der gewählten Plattform, das Spiel nur als Downloadcode, eingraviert auf einem sogenannten Credit Stick. Wollt ihr eine Disc bei dieser Version, müsstet ihr euch zusätzlich die Standard Version ins Haus holen.Klingt alles etwas kompliziert und wirr? Haben wir uns auch gedacht, weshalb wir es kurz und bündig noch einmal zusammenfassen: