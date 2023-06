Starfield: Phil Spencer legte fest, dass alle Bethesda-Spiele exklusiv werden

Exklusivität auf Kosten von Profitabilität

Keine klare Antwort zu The Elder Scrolls 6

Oboder: Spiele aus dem Hause Zenimax beziehungsweisewerden zukünftig nur nocherscheinen. Dies hat Xbox-Chef Phil Spencer selbst festgelegt und zwar schon vor gut zwei Jahren.Dies geht aus einer Chat-Konversation zwischen Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, und Tim Stuart, CFO der Xbox-Division, hervor, die im Rahmen der aktuellen Gerichtsverhandlung zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission ans Tageslicht kam. In dieser heißt es, dass Spencer offenbar bei einem Meeting Ende 2021 klarstellte, dass zukünftig alle Spiele von Bethesda und den Zenimax-Studios exklusiv sein werden.In dem Chat, welcher gemäß IGN von Seiten der FTC bei der Befragung Stuarts angeführt wurde, unterhielten sich der Xbox-CFO und Booty über ein Business Meeting zwischen Xbox und Zenimax im November 2021. In diesem habe Phil Spencer die Entscheidung mitgeteilt, dass künftig alle Spiele von Zenimax und den dazugehörigen Entwicklerstudios exklusiv für die Xbox, und somit auch für den PC, erscheinen werden."Nicht nur neue IP, sondern ALLE Spiele, die in Zukunft erscheinen? Wow", so die Reaktion Stuarts, woraufhin Booty das noch einmal bestätigte. "Phil hat ihnen gesagt, dass alle zukünftigen Titel Xbox-exklusiv sein werden." Von dieser Entscheidung ist Stuart offenbar überrascht und spricht mit Booty auch über die finanziellen Auswirkungen."Wir werden Probleme in dem Geschäftsmodell bekommen, da wir eine große Anzahl von PS-Einheiten aus dem Modell herausnehmen", schreibt Stuart weiter. Daraus lässt sich schließen, dass Microsoft beziehungsweise die Xbox-Division in ihren Gewinnprognosen erst noch damit rechnete, dass ein paar Bethesda-Spiele auch nach der Übernahme noch für die PlayStation erscheinen werden.Sollte diese Entscheidung tatsächlich so getroffen worden sein, dann würde das bedeuten, dass nicht nur Starfield und Indiana Jones exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen werden, sondern auch. Der, weshalb sich Phil Spencer bei seiner Befragung nicht auf mögliche Release-Plattformen festlegen wollte.Klar ist natürlich, dass so eine Exklusiv-Entscheidung nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein muss. Dennoch sieht es so aus, als müssten PlayStation-Spieler in Zukunft auf Marken wie The Elder Scrolls,oder auchverzichten. Für Call of Duty, welches bei der Übernahme von Activision-Blizzard in den Besitz von Microsoft wechseln würde, soll das nicht gelten.