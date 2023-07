Starfield: Fan veröffentlicht riesiges Kompendium, um einen Job bei Bethesda zu erhalten

Starfield: Ein Fan und ein riesiges Kompendium

Der Wunsch nach einem Traumjob

Im Juni 2018 kündigte Bethesdaan – fünf Jahre späterund auch für eine besondere Spielerin war es eine lange Odyssee. Bethesda-Fan Gokamo hat Starfield seit der ersten Enthüllung an begleitet, sämtliche Details aufgeschnappt, sich alle Inteviews wieder und wieder angesehen und einzusammengestellt.Das Buch umfasst im Grunde die gesamte öffentliche Entwicklungsgeschichte des nächsten großen Bethesda-Rollenspiels. Angefangen bei den zu Beginn noch sehr spärlichen Informationen bis hin zur großen Gameplay-Präsentation vor wenigen Wochen bringt das riesige Dokument im Kern alles zusammen, was man zu Starfield wissen muss.wohlgemerkt.Das Dokument, betitelt als "An Attempted Complete Starfield Compendium" , hat Gokamo vor wenigen Tagen fertiggestellt. Interessierte Spieler können es sich über Google Docs ansehen und herunterladen, um sich anschließend auf eine Art Starfield-Historie zu begeben. Unterteilt ist das 1.071 Seiten starke Kompendium in drei Akte, die sowohl offizielle Ankündigungen und Interviews als auch zahllose Leaks abdecken.Akt 1 beschäftigt sich intensiv mit der Zeit von 2018 bis zur E3 2022, als die Informationsdichte zu Starfield kaum gegeben war. Mit dem ersten richtigen Gameplay-Präsentation änderte sich das, die Gokamo in Akt 2 abdeckt. Der finale Akt ist dann in erster Linie der große Starfield Showcase, den Bethesda vor wenigen Wochen abhielt und einen sehr ausführlichen Blick auf das Rollenspiel gewährte. Alles, was in dieser Zeit passierte, fasst Gokamo so ausführlich zusammen, wie es kaum detaillierter gehen könnte.Und wozu all diese Arbeit? Nun, im Vorwort schreibt sie, dass sie seit ihrer Kindheit schon ein großer Bethesda-Fan ist und alle großen Spiele seitdurchgespielt habe. Darüber hinaus sei sie in der Nähe des Kennedy Space Centers aufgewachsen und sie selbst habe auch schon für die NASA gearbeitet und dort an der Entwicklung von Mondsimulationen mitgeholfen. "Zu sagen, das sich ein riesiger Weltraumfrak bin, wäre eine Untertreibung" – angesichts des Kompendiums wohl wahre Worte.Dieses Dokument ist aber nicht nur wegen der Kombination aus Bethesda- und Weltraum-Fan entstanden, sondern Gokamo verfolgt auch eigene Ziele: Sie würde gerne bei Bethesda arbeiten. Das riesige Kompendium soll bei ihrer Bewerbung helfen und zeigen, dass sie neben ihrem technischen Know-How auch sehr viel Leidenschaft vorweisen kann. "Eine Möglichkeit für ein Vorstellungsgespräch wäre großartig", so Gokamo abschließend.Wem über 1.000 Seiten etwas viel sind, der findet bei uns eine etwas. Selbst spielen könnt ihr das Rollenspiel hingegen erst ab demfürund