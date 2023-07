Starfield: Microsoft ist bereit auf mehrere Millionen Verkäufe zu verzichten

Starfield & Indiana Jones - Zwei millionenschwere, aber exklusive Abenteuer





Had missed this from Xbox CFO Tim Stuart's testimony, but FTC says Microsoft had forecasted 10 million sales on PlayStation for "both Starfield and Indiana Jones" before taking them exclusive, deciding it could recoup through Game Pass and extra Xbox sales pic.twitter.com/5KdpDzKDZD



— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 13, 2023

Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco





Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco

Die exklusive Veröffentlichung von Videospielen auf verschiedenen Plattformen ist seit langem ein Thema in der Spieleindustrie. Eine der neuesten Entwicklungen betrifft das mit Spannung erwartete Spielund das noch eher unbekanntenvon Bethesda Game Studios.Trotz der von Xbox CFO Tim Stuart geschätzenauf der Konkurrenzplattform PlayStation 5 entschied Microsoft beide Titel nur auf den hauseigenen Konsolen und dem PC ins Rennen zu bringen. Warum das so ist, erfahrt ihr im folgenden Artikel.Durch die 2021 abgeschlossene Übernahme hat Microsoft die Kontrolle über ZeniMax Media und dessen Tochtergesellschaft Bethesda Game Studios erlangt. Als Folge dieser Übernahme hat Microsoft beschlossen, Starfield und das noch in der Ferne liegende Indiana Jones exklusiv für Xbox und PC zu veröffentlichen.Laut Tim Stuart, CFO von Xbox, wurde erwartet, dass beide Spiele auf der PlayStation 5 mehr als 10 Millionen Mal verkauft werden würden. Dennoch entschied sich Microsoft, die PS5-Version des Spiels einzustellen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Es wird davon ausgegangen, dass die Verluste durch die Exklusivität der ZeniMax-Spiele mit dem Game Pass und höheren Konsolenverkäufen ausgleichen zu können.Die Entscheidung, Starfield exklusiv für Xbox und PC anzubieten, hat in der Gaming-Community für Kontroversen gesorgt. PlayStation-Besitzer fühlen sich benachteiligt und sind enttäuscht, dass sie das Spiel nicht spielen können. Auf der anderen Seite versucht Microsoft, die Attraktivität der Xbox und des Game Pass zu steigern.Neben Starfield und Indiana Jones scheinen PlayStation-Spieler in Zukunft auf Marken wies,oder auchverzichten zu müssen. Eine Ausnahme bildet, das im Zuge der Übernahme von Activision-Blizzard in den Besitz von Microsoft übergehen wird.Microsoft hat angekündigt,. Das bedeutet, dass PlayStation-Spieler weiterhin Zugang zu dieser beliebten Franchise haben werden.