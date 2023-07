Starfield: Video zeigt: Diebstähle sollen in Echtzeit stattfinden

In Starfield braucht ihr zum Stehlen besonders flinke Finger

Wie schon in den meisten vorherigen Spielen des Entwicklerstudios, wirdeuch und eurem Charakter auch im kommenden Sci-Fi-Eposeine Möglichkeit zumgeben.Wie aufregend der Akt desdabei jedoch werden soll, wussten wir bislang nicht. Nun zeigt ein Video, dass das Klauen in Starfield gar nicht einmal so einfach wird, wie bislang womöglich angenommen wurde.Anders, als es beispielsweise noch in anderen Bethesda-Spielen wieoder auch früheren-Teilen der Fall war, könntet ihr in Starfield ganz schön ins Schwitzen kommen, wenn ihr eure langen Finger in die Taschen der NPCs steckt. Denn während das Spiel bislang oft pausiert wurde, wenn ihr jemanden beklaut, soll ein Taschendiebstahl in Starfield inablaufen.Dies bedeutet konkret, dass ihr eurem Opfer auf Schritt und Tritt und natürlich möglichst unbemerkt folgen müsst, um ihm Gold, Schlüssel oder weitere wertvolle Gegenstände aus dem Inventar zu ziehen. Wie das Ganze ablaufen und aussehen soll, zeigt uns ein Video des Reddit-Nutzers OkPain2022, der in wenigen Sekunden einen Einblick zum Klauen in Starfield bietet:Er schleicht einer Wache aus dem Schatten heraus klammheimlich hinterher, während er sich parallel an seinen Taschen und den darin befindlichen Items vergreift. Dies geschieht über ein gesondertes Menü, welches beim sogenannten „Pickpocketing“ aufploppt. Wie erfolgreich ihr seid, was eure Beute anbelangt, ist von ihrer ebenfalls eingeblendeten Wahrscheinlichkeit abhängig.Spannend bleibt somit, ob auch das Schlösserknacken in Echtzeit stattfinden wird und ihr dabei von umherlaufenden Wachen und Widersachern entlarvt werden könnt. Einigen anderen spannendenaber erst kürzlich höchstpersönlich auf den Grund.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco