Starfield: Kurz vor Release - Entwickler beantworten brennende Fragen mit Q&A

Schon im nächsten Monat ist es so weit:, eines der meisterwarteten Spiele des Jahres, feiert seinen Release. Solltet ihr noch einige spannende, die euch unter den Fingernägeln brennen, haben, hilft euchmit einem hauseigenenweiter.Euren Fragen stellen sich diesogar höchstpersönlich:Will Shen wird, an der Seite vonEmil Pagliarulo, die Fragerunde leiten.sie stattfindet und wie ihr darankönnt, verrät man euch ebenfalls vorab.Bethesda hostet das gesamte Q&A-Event über, wo vorfreudige Fans noch einmal ganz genau erfahren sollen, wie es um das Sci-Fi-Spektakel Starfield, welches am 6. September veröffentlicht wird, steht. Geplant ist der Austausch für denumunserer Zeit- also schon in wenigen Tagen.Um eure Fragen rund um Starfield loszuwerden, ist es nötig, an Bethesdasteilzunehmen, welches euchzu den Constellation-Kanälen auf Discord gewährt. In jenen könnt ihr euch nochnach Themen, die euch rund um das Rollenspiel interessieren, erkundigen – eine Garantie dafür, dass ihr eineerhaltet, geben euch die Entwickler allerdings nicht.Auch wir haben uns nach dem, die hoffentlich spätestens mit dem Release in rund vier Wochen beantwortet werden., wollen wir euch aber natürlich nicht vorenthalten.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco