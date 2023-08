Starfield: Fan stößt auf cooles Feature, mit dem ihr euer Aussehen ändern könnt

Starfield: Ihr mögt euer Aussehen nicht? Dank eines Features könnt ihr es später nochmal ändern

Auch inriesigem Rollenspiel, welches euch schon im kommenden Septembermonat erwartet, dürfte dienoch vor dem eigentlichen Start wieder für viele von uns einen besonders relevanten Teil der Spielerfahrung darstellen.Gehört auch ihr zu jenen, die ihre ersten Stunden imverbringen, nur um sich dann später doch zu ärgern, nicht eine andere Augenfarbe gewählt zu haben, gibt es gute Neuigkeiten. Ein findiger Fan stieß jüngst auf ein, welches euch die Sorge nehmen dürfte.So soll es auch im späteren Spielverlauf von Starfield noch die Möglichkeit geben, daseures Charakters nach euren Wünschen und Vorstellungen anzupassen, sollten sich jene einmal ändern. Immerhin müsst ihr die Visage eurer Spielfigur etliche Stunden, die Bethesdas Sci-Fi-Epos euch bieten soll, ertragen. Da kommt euch das Feature, auf welches Reddit-Nutzer MarcusSwedishGameDev nun stieß, natürlich gelegen:In der sogenannten(zu Deutsch: Genetik-Anlage) soll es euch später möglich sein, einigean eurem Aussehen vorzunehmen und jenes so zu formen, dass ihr wieder mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen über die verschiedenen Planetenlandschaften wandeln könnt. Dass es ein derartiges Feature im fertigen Spiel gibt, wird euch bereits zu Beginn eurer galaktischen Reise verraten – nämlich im Charakter-Editor selbst, wie der Screenshot zeigt.Ihr braucht euch also nicht davor zu fürchten, in den vielenoder zwischen, eine schlechte Figur abzugeben. Und wenn ihr einmal eines Looks überdrüssig seid, habt ihr ja noch die Option, wieder zurück zu euren optischen Wurzeln zu finden. Auch für jene, die unter akutem Kreativitätsmangel leiden, ist das Feature womöglich spannend: Ihr könnt eine groß angelegte Charaktererstellung zunächst, um möglichst schnell ins Spiel zu starten und euch später Zeit dafür nehmen, euer Äußeres auf Vordermann zu bringen.Wie den meisten aufmerksamen Beobachtern aber bereits aufgefallen sein dürfte, handelt es sich bei dem Feature keineswegs um eine grundlegend neue Funktion, die Bethesda in Starfield anbietet. Auch inoderwar es euch bereits möglich, euren Charakter optisch noch einmal zu verändern, wenn ihr mit ihm irgendwann unglücklich wart.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco