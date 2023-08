Starfield: Goldstatus erreicht - Preload-Termine seitens Bethesda bekanntgegeben

Starfield: Bethesda verkündet Goldstatus – Preload noch im August möglich





Prepare for launch.#Starfield has gone gold! Preloads begin tomorrow for @Xbox X|S and Windows PC and August 30 for Steam. pic.twitter.com/LC8xJnI8WN



— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 16, 2023

Nachdem zwar bereits feststand, dassam 6. September und nach langem Warten seinen Release feiern soll, stand die Verkündung desbislang aus. Dies holtnun nach und kündigt gleichzeitig diefür seinen mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Epos an.Mit dem Erreichen des Goldstatus dürften alleausgeräumt sein und wir können uns ruhigen Gewissens auf die Veröffentlichung in rund drei Wochen einstellen.dürfen sogar schon ein paar Tage eher die Weiten des Weltraums unsicher machen.Da all jene, die Starfield bereits vorbestellt haben, schon ab dem 1. September in Bethesdas Blockbuster starten dürfen, ist ein Start für dienur sinnig. Solltet ihr auf Microsofts hauseigenen Plattformen, also derunterwegs sein, könnt ihr die Spieldateien bereits ab morgen herunterladen, wie es im Zuge der Verkündung des Goldstatus über Twitter ebenfalls heißt:, die sich Starfield übergekauft haben, müssen sich hingegen noch etwas länger gedulden: Ab dem 30. August habt ihr die Möglichkeit, das riesige Rollenspiel der- und-Macher herunterzuladen. Dies tut der Sache aber keinen Abbruch, immerhin ist davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen wohl noch die eine oder andere Schraube mittelsfestgezogen werden dürfte.Mit Starfield wagt Bethesda den Schritt ins Ungewisse und versucht zum ersten Mal seit über 20 Jahren, eine brandneue Marke zu etablieren., klären wir in unserer Kolumne. Und solltet ihr so kurz vor Release noch brennende Fragen zum Spiel haben, werft am besten einmal einen Blick in unserehaben.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco