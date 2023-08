Starfield: Ihr könnt über 20 Charaktere rekrutieren und dem Gesetz entfliehen

Starfield: Haftantritt oder Kaution… oder Flucht!

Starfield: Kid Stuff sorgt dafür, dass eure Eltern so aussehen wie ihr

Das umfangreiche Sci-Fi-Rollenspiel könnte eines der richtungsweisenden Spiele des Jahres werden.

In einer Online-Runde auf Discord stellten sich die-Macher von Bethesda einigen Fragen, die den Fans schon lange auf der Zunge brannten. Lead Quest Designer Will Shen und Lead Designer Emil Pagliarulo sprachen über einige der Features, die im kommenden Science-Fiction-Rollenspiel vorkommen sollen.Infos gaben die beiden unter anderem zumund wie sie eingesetzt werden können, eure Möglichkeiten, wie ihr im Falle einer Verhaftung handeln könnt, der Religionen im Spiel sowie dem Storytelling innerhalb der Spielwelt.Während des Spiels werdet ihr eine ganze Reihe von Mitgliedern für euer Team rekrutieren können. Zumindest vier der potenziellen Gefährten sind ein Teil der Forschungsorganisation Constellation, die einen wichtigen Teil in der Historie von Starfield einnimmt. Diese sollen die meiste Interaktion mit dem Spieler haben, insgesamt gebe es aber die Möglichkeit,mit Namen und eigener Hintergrundgeschichte in die eigene Crew mit aufzunehmen.Zusätzlich können Personen rekrutiert werden, die beispielsweise als Besatzungsmitglieder auf einem Raumschiff arbeiten können, wie man in der Fragerunde weiterhin verriet (via IGN ). Wer Verbrechen begeht, wird derweil bestraft: Dass Wachleute rigoros jeden Diebstahl und jede Gewalttat ahnden, erfuhren bereits Spieler früherer Bethesda-Games wieoderAuch in Starfield wandert ihr bei derartigen Vergehen oder beispielsweise Schmuggel schnell ins Kittchen. Während euch die aus genannten Spielen typischen Optionen – entweder euch eurem Schicksal ergeben oder freizukaufen – zur Verfügung stehen, könnt ihr zusätzlich versuchen,. Wer hierbei scheitert, muss allerdings mit einer höheren Strafe rechnen.Außerdem wird es die Möglichkeit geben,auf verschiedenen Planeten zu kaufen oder als Questbelohnung zu erhalten. Ein weiteres Feature nennt sich Kid Stuff, dank dem sich die Charaktererstellung auch auf das Aussehen der Eltern der Spielfigur auswirken. Es soll ermöglichen, dass im Spiel verwandte Personen optische Ähnlichkeiten zueinander aufweisen.Einen weiteren Einblick gab es in die Religionen in der Welt von Starfield. Zwar existierten auch reale Religionen und deren Anhänger, man wolle sich darauf jedoch nicht fokussieren, so Pagliarulo. Die drei Hauptreligionen im Spiel sind die streng Gläubigen von Sanctum Universum, die atheistisch organisierten Erleuchteten sowie die mysteriösen undPagliarulo bezeichnete Starfield als „NASApunk“, in dem sich die Welt trotz ihrer Weite als ein „sehr belebtes Universum“ anfühlt. Dazu beitragen soll auch ein umfangreiches– von Erzählungen über Büchern bis hin zu Notizen könnt ihr eine Menge über die Welt und ihre Historie erfahren.Der Science-Fiction-Kracher wird abfür PC und Xbox Series X|S verfügbar sein. Derist für die Konsolen ab heute möglich, auf Steam müsst ihr euch noch bis zum 30. August damit gedulden.