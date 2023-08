Starfield: Modder können eigene Planeten erstellen

Starfield: Bethesda stellt Modding-Engine zur Verfügung





CONFIRMED: Modders can add NEW PLANETS, QUESTS & STORIES to #Starfield pic.twitter.com/7frRd9sCeQ



— Darrius Fears (@TheRealDfea) August 24, 2023

Dass das demnächst erscheinende Science-Fiction-Eposeine respektable Größe hat, ist bekannt. Etwas ernüchternd wirkte dagegen die Aussage, dass nur etwa zehn Prozent der Planeten in Starfield bewohnt sein sollen. Was rein wissenschaftlich vielleicht näher an der Realität liegt, als reich bevölkerte Welten wohin man blickt, hört sich für potenzielle Spieler auf Dauer wenig spannend an.Nun hat Peter Hines, Head of Publishing bei Bethesda, jedoch während eines Interviews auf der gamescom mit einer Aussage die Möglichkeiten zurim Spiel angekündigt. Besonders der Modding-Community dürfte dies gefallen.So unterstützt Bethesda passionierte Modder sogar dabei, sich im Spiel auszutoben: Mit dersoll es zahlreiche Möglichkeiten geben, das Spiel auszubauen und nach eigenen Wünschen zu gestalten. Bereits fürkonnte dieses Tool genutzt werden, was sicherlich mit der Grund dafür ist, dass sich das Fantasy-RPG auch noch fast zwölf Jahre nach Release einer großen Beliebtheit erfreut und gefühlterhält.In Starfield werden Modder nun in der Lage sein, Planeten; selbst eigene Storylines sollen so kreiert werden können. „Es ist großartig, wenn man eine Community dazu bringen kann, so viele verschiedene Dinge in das Spiel zu integrieren; sieerzählen zu lassen“, so Hines. Damit ist höchstwahrscheinlich der Grundstein dafür gelegt, dass das Spiel mindestens ebenso lang unterhält und vonseiten der Modding-Community neue Inhalte spendiert bekommt, wie Skyrim (und die Wartezeit auf einverkürzt).Das Space-RPG von Bethesda erscheint am. Ein, die Fans an die Entwickler stellten, werden hier beantwortet.