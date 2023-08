Starfield: Leaker versucht, das Spiel vor Release zu verkaufen - Jetzt wurde er verhaftet

Starfield: Nutzer leakt das Spiel und verkauft es vor Release

Ein Mann aus Tennesse präsentierte zu Beginn letzter Woche unerlaubt 45 Minuten von, das erst in einer Woche released wird. Außerdem bot er online einige Kopien des Titels vor Veröffentlichung zum Verkauf. Jetzt hat man ihn festgenommen.Verhaftet wurde Memphian94 wegen mehrfachen Diebstahls sowie dem Besitz von Marijuana. Ob und wie das mitzusammenhängt, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt.Wie Kotaku berichtet , hatte Memphian 94 bereits am Anfang der vergangenen Woche auf seinem Youtube-Kanal einige Minuten an Gameplay von Starfield gezeigt. Der Inhalt ist dann relativ schnell verschwunden, da er natürlich nicht befugt ist, solchen Content vor der Veröffentlichung zu teilen.Auf der Website Mercari, einem Online-Marktplatz, verkaufte er zudem physische Kopien von Starfield – definitiv das größere Vergehen. Dort bot er das Spiel mehrmals an und verlangte pro Stück 200 US-Dollar. Zusätzlich sind unübliche Mengen an SSDs und GoPro Kameras auf seinem Profil zu finden.Um potentiellen Kunden zu beweisen, dass es sich bei seinem Verkauf nicht um einen Scam handelt, nahm der junge Amerikaner dann ein Video auf. Das zeigt zuerst ihn selbst und anschließend sein Auto – auf dem Sitz liegen die Kopien von Starfield für die Xbox.Am 23. August ging das Video online, am 24. August nahm die Polizei ihn fest. Ihm werden Drogenbesitz und Diebstahl im Wert von 2.500 bis 10.000 US-Dollar vorgeworfen. Was genau er gestohlen hat und ob es sich um die Starfield-Kopien handelt, wissen wir nicht sicher, doch aufgrund des Videos ist es relativ offensichtlich. Aktuell ist der Gamer wieder frei, da jemand die Kaution von 10.000 Dollar bezahlte. Sein nächster Gerichtstermin ist am 28. August, kurz vor dem Release von Starfield.Auf legalem Wege erhaltet ihr Starfield ab dem 1. September mit der Premium-Edition oder die reguläre Version fünf Tage später am 6. September 2023. Obneues Spiel schon bald denvom Thron stürzt, ist fraglich. Falls ihr das Rollenspiel gerade zockt, solltet ihr einige Fehler unbedingt vermeiden.