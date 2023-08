Starfield: Globale Release-Uhrzeit für Early Access und offiziellen Launch bekannt

Starfield: Globale Release-Uhrzeiten stehen fest – In der Nacht zum Freitag geht es los





Wie mittlerweile bestens bekannt sein dürfte, feiert Bethesdas Sci-Fi-Spektakelseinen Release am 6. September auf dem, denund natürlich auch im. Doch wie steht es eigentlich um die genaue, zu der ihr euch in den Raumanzug werfen und die Turbinen starten könnt?Aufgrund der verschiedenen Zeitzonen, ebenso wie dem, der euch im Falle dessen, dass ihr euch für die Premium Edition des mit Spannung erwarteten Titels entschieden habt, bereits ein paar Tage früheren Zugang verschafft, ist die Antwort auf die Frage gar nicht einmal so einfach zu beantworten. Doch glücklicherweise hilft uns Bethesda über Twitter weiter.Während es in manchen Teilen der Welt schon am 31. August losgeht, fällt Starfieldsin der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Ende dieser Woche. Natürlich nur im Falle dessen, dass ihr auch für den Early Access des Titels berechtigt seid. Den Vorabzugang bekommt ihr nämlich, wenn ihr euch für die Premium Edition auf Steam oder der Xbox entschieden habt.Selbstverständlich könnt ihr aber auch mit der fast 300 Euro schweren Constellation Edition, einer speziellen Version für Sammler, ab demr loslegen. Der offizielle „volle“ Release erfolgt dann nur wenige Tage später: Am, ebenfalls um 2 Uhr nachts deutscher Zeit, können endlich alle Spieler in Starfield und seine schier endlosen Sphären eintauchen.Ihr habt euch Starfield nicht gekauft, sondern seid Abonnenten des)? Dann könnt ihr ebenfalls erst am 6. September starten, es sei denn, ihr bucht dasdes Titels im Rahmen eurer Mitgliedschaft (in der lediglich das Basis-Spiel enthalten ist) noch vor dem Release dazu. Auf diesem Weg bekommt ihr auch über Microsofts Abo-Service ganze fünf Tage früheren Zugang – ob sich dies lohnt, bleibt aber zunächst abzuwarten.Für weniger Stress in der Release-Nacht empfehlen wir euch,dafür zu sorgen, dass ihr den Titel auf eurem PC oder eurer Xbox habt. Noch vor dem heißersehnten Start von Bethesdas erster eigener IP nach über 20 Jahren versuchte ein Leaker nun, mittelskläglich.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco