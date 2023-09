Starfield: Das sagt die internationale Presse zu Bethesdas neuem Weltraum-RPG

Starfield: Das sagt die internationale Presse

VGC bei einem Score von 100: „Starfield ist das ultimative Bethesda-Game. Es nimmt, was Spieler an Fallout und Skyrim lieben und packt es in eine enorme Galaxie, die mit fesselnden Charakteren gefüllt ist“.

IGN Japan bei einem Score von 100: „Starfields weites Universum ist ein Zuhause für einzigartige Planeten, Fraktionen und Charaktere. Es bietet eine große Bandbreite an Entscheidungen. Es erlaubt dir, das zu werden, was du möchtest – ob du dich der hellen oder der dunklen Seite anschließt. Starfield verbessert nicht nur Bethesdas vorherige Spiele, es erschafft ein ganz neues Universum und ist das beste Open-World-Spiel des Studios bisher“

PC Gamer bei einem Score von 75: „Starfield beinhaltet viel von Skyrim und Fallout 4, bleibt letztendlich aber hinter beidem zurück“.

VG247 bei einem Score von 80: „Starfield ist nicht mehr als die Summe seiner Teile […] Was übrig bleibt, ist oft genießbar, aber oft frustrierend. Der riesige Cosmos ist auf jeden Fall einzigartig, aber mit einer stärker fokussierten Erscheinung und mehr narrativem Wagemut, hätte Starfield wirklich unglaublich werden können“.

IGN bei einem Score von 70: „Starfield hat viele Kräfte, die dagegen arbeiten, aber die ausschweifenden RPG-Quests und das respektable Combat machen es bei der Gratvitation schwierig zu widerstehen“.

PCGamesN bei einem Score von 70: „Starfield ist ein Behemoth eines RPGs und in vieler Hinsicht die logische Schlussfolgerung von Bethesdas Vorgehensweise. Allerdings bringt dieser massive Umgang diese Vorgehensweise an ihr absolutes Limit, wodurch sich Risse zeigen […] Eingeschweißte Bethesda-Fans kommen sicherlich auf ihre Kosten, aber dieses interstellare Abenteuer verlässt niemals die Atmosphäre“.

Starfield: Pro und Kontra zum neuen Bethesda-Weltraum-RPG

Das heiß erwartete Action-RPGlässt die ersten Spieler zu den Sternen aufbrechen. Besitzer der Premium sowie der Constellation Edition können seit letzter Nacht spielen. Vertreter der Presse, die das Game testen durften, schon länger. Wie bewerten sie das Spiel?Wir schauen auf Metacritic und Opencritic vorbei, um herauszufinden, waszu Starfield sagen. Zum Großteil erhält Bethesda Lob, aber die 90 Punkte schafft es nicht ganz und an Baldur’s Gate 3, das einenerhält, kommt es nicht heran.Bei beiden Plattformen, sowohl Metacritic als auch Opencritic , können professionelle Tester ihre Wertung abgeben. Was sagen PC Gamer, IGN und Co. zu Starfield? Unser Tester von 4Players gab Bethesda für das Spiel eine 82.Insgesamt erhält Starfield momentan eineauf beiden Plattformen. Auf Metacritic gibt es 50 Reviews, auf Opencritic 99. Die meisten sind sich relativ einig über die tolle Grafik und die spannende Story. Wir fassen ein paar der internationalen Stimmen zusammen:Eine Bewertung unter 70 hat der Weltraum-Riese auf Metacritic bisher noch nicht erhalten. Auf Opencritic sind die Reviews schwieriger zu vergleichen, da manche Stimmen mit Sternen und Skalen arbeiten. So gibt eine Presse-Stimme lediglich eine fünf von zehn und ist somit die schlechteste Bewertung für Starfield.Ein großer Vorteil an dem Spiel, da sind sich die Stimmen auf der ganzen Welt und auch 4Players einig: Das atmosphärische, gigantische Universum in Starfield. Zudem werden an vielen StellenUnser Tester stellt zudem die überzeugenden Nebencharaktere positiv heraus, da nicht nur die Hauptstory in Starfield von Wichtigkeit ist.Außerdemhervorgehoben werden das Kampfsystem, das zu unterhaltsamen Weltall-Schlachten einlädt, eine Vielzahl an Nah- und Fernkampfwaffen sowie das Crafting-System mit dem Bau einer eigenen Basis. Auch viel zu looten gibt es in Starfield, wovon manche der aufgesammelten Items allerdings sinnlos erscheinen.Unnötige Beute, zufällig generierte Planeten, die eben auch sehr langweilig sein können – diese Punkte sind Teil derKritik, die Bethesdas RPG-Hoffnung erhält. Zusätzlich gibt es technisch einiges zu meckern: Lange Ladebildschirme, kein fließender Übergang zwischen Weltall und Planeten, ein verbesserungswürdiges Interface und eine KI, die nicht sonderlich schlau agiert.Wenn ihr weitere Details zu Bethesdas Griff nach den Sternen lesen wollt, schaut euch unserenan. Seid ihr im Besitz der Premium Edition und habt schon ein wenig in das RPG reingeschnuppert? Teilt eure ersten Eindrücke gern in einem Kommentar! Alles zum Launch des Games könnt ihrnachlesen.