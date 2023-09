Starfield: So lange benötigt ihr im Durschnitt für den neuen Weltraum-Giganten

Starfield: Das ist die Spielzeit des Rollenspiel-Giganten von Bethesda

Das neue Sci-Fi-Rollenspiel aus dem Hauseist seit heute Nacht für alle Besitzer der Premium-Version spielbar. Da verschiedene Pressevertreterschon seit einiger Zeit spielen dürfen, gibt es natürlich schon konkrete Informationen zurDazu haben wir natürlich Informationen aus erster Hand durch unseren. Zusätzlich greifen wir auf die Daten der Seite Howlongtobeat zurück, um euch möglichst genaue Durchschnittswerte für die verschiedenen Spielstile liefern zu können.Bei derlässt sich Bethesda generell nicht lumpen, vor allem wenn es darum geht, Spiele wieoderzu vervollständigen, benötigt man im Schnitt viel Zeit. Auch Starfield fällt hier keineswegs aus dem Rahmen, im Vergleich zu den beiden zuvor genannten Spielen liegt es im. Natürlich treffen die folgenden Zeiten nicht auf jeden Spieler zu, es gibt sicher einige unter euch, die vielleicht jeden Stein dreimal umdrehen, um wirklich nichts zu verpassen.Im Durchschnitt dauert ein Spieldurchlauf, bei dem ihr wirklich alles sehen wollt, derzeit. In Skyrim dauert ein solcher Durchlauf über 30 Stunden länger, was aber sicherlich an der hohen Dichte an Aktivitäten liegt. Hier hat Starfield mit seinen unzähligen Planeten zwar grundsätzlich mehr zu erkunden, kann dafür aber nicht an jeder Ecke mit einem neuen Dungeon oder einer neuen Quest aufwarten.Wer weniger erforschen möchte und sich nur auf diekonzentriert, istbeschäftigt. Davon sind ungefähr 20 Stunden die Spielzeit der eigentlichen Haupthandlung, die restliche Zeit verbringt man mit den zahlreichen Beschäftigungen und Aufgaben abseits der Story. Im Vergleich zu den beiden anderen genannten Titeln hat Starfield hier etwa 7 bis 14 Stunden weniger Umfang. Die meisten dieser Angaben beziehen sich allerdings noch auf die Spielzeiten der Pressevertreter, die aus Zeitmangel meist versuchen, das Spiel schnell zu beenden.Wie ihr sehen könnt, kann man in Starfield wieder viel Zeit verlieren und besonders diejenigen unter euch, die gerne stundenlang die Umgebung erkunden und jede Nebenquest mitnehmen, kommen hier sicher voll auf ihre Kosten. Neben unserem eigenen Test kommtkommt auch bei der Internationalen Presse insgesamt gut an.