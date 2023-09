Starfield: In Bethesdas neuem Weltraum-RPG könnt ihr stehlen? Das sind mögliche Konsequenzen

Starfield: Das passiert beim Diebstahl in Bethesdas Weltraum-Game

Starfield: So landet ihr im Gefängnis

wirft euch in die Galaxie und lässt euch viele Freiheiten. So habt ihr die Möglichkeit, Gegenstände illegal zu erlangen, indem ihr sie stehlt. Doch das hat möglicherweise Konsequenzen: Ihr werdet gejagt und man setzt ein Kopfgeld auf euch aus.Das neue Weltall-RPG von Bethesda, ist seit Donnerstagnacht spielbar , zumindest für Premium-Käufer. Amstartet Starfield für alle und lässt manche Spieler wohl direkt ins Gefängnis gehen. Wir erklären euch, was passiert, wenn ihr in dem Game kriminell werdet.Wer in Starfield beim Klauen erwischt wird, auf den wird einausgesetzt und eventuell von Wächtern verfolgt. Spieler vom Magazin Polygon haben ausprobiert, wie weit ihr gehen könnt, und ihre Eindrücke zusammengefasst.Kopfgeld, auf Englisch Bounty, funktioniert sehr ähnlich wie in Skyrim. Je häufiger man euch, desto höher steigt die Prämie, die in der jeweiligen Region auf eurem Wanted-Poster steht. Mit jedem Mal werden es 500 Credits mehr und auch Schmuggeln erhöht euer Kopfgeld.Habt ihr ein Bounty, wird der Sicherheitsdienst des Planeten nach euch suchen. Ihr habt nun verschiedene Möglichkeiten: Strafe zahlen und die gestohlenen Schätze zurückgeben, die Wächter bestechen, gegen sie kämpfen oder euch ins Gefängnis begeben.Beim ersten Mal im Gefängnis startet eine, bei der ihr undercover für die United Colonies arbeiten müsst. Beim zweiten Mal erwartet euch folgende Situation:Wenn ihr beschließt, in den Knast zu gehen, verliert ihr euer Diebesgut sowie einige. Bei einem Kopfgeld von 500 Credits verloren besagte Tester die gleiche Menge an XP und mussten fünf Tage im Gefängnis des Planeten in Starfield bleiben. Bei 1000 Credits waren es 900 XP und sieben Tage. Je höher also euer Bounty, desto härter die Bestrafung.Wollt ihr eure Beute und Erfahrungspunkte nicht verlieren, solltet ihr in Erwägung ziehen, die Security zu. Das soll nicht überall funktionieren, auf dem Planeten Neon jedoch ganz gut. Von einem Kampf wird dagegen eher abgeraten, da ihr womöglich den Kürzeren zieht, weil euch zu viele Gegner gegenüberstehen.Habt ihr bereits die ersten Stunden des Weltraum-RPGs gespielt oder wartet ihr auf den Release für alle? Schreibt uns gerne einen Kommentar! Außerdem haben wir zusammengefasst, was diesagt. Unseren vollständigenfindet ihr hier.