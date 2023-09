Starfield: So könnt ihr das FoV im Rollenspiel ändern

Starfield: So verändert ihr das FoV am PC

Öffnet "Dokumente" in Windows und geht auf den Ordner MyGames

Dort findet ihr euren Starfield-Ordner, den ihr öffnet

Erstellt nun eine neue Textdatei mit der Bezeichnung "StarfieldCustom.ini"

Öffnet mit dem Texteditor die neue Datei und fügt folgende Befehle ein: [Camera] fFPWorldFOV=100.0000 fTPWorldFOV=100.0000

Speichert die Datei und startet Starfield: Euer Sichtfeld sollte nun angepasst sein

Mit einem größeren Sichtfeld sieht man mehr – das funktioniert auch in Starfield sehr gut.

ist technisch zum Release runder als viele andere Bethesda-Spiele in der Vergangenheit. Leider schleppt das Entwicklerteam aber immer noch ein paar Eigenheiten mit sich rum, die auch dieses Mal wieder nicht von Anfang an bedacht worden sind. Dazu zählt am PC wie auch auf der Xbox Series X | S einIn der Standard-Einstellung ist das Sichtfeld leider ziemlich begrenzt, was vor allem PC-Spieler sauer aufstoßen könnte. Man muss aber nicht direkt das Lasergewehr in die Planetenumlaufbahn werfen, denn Abhilfe ist schon vorhanden. Weil Starfield nur eine weiterentwickelte Version der Creation Engine nutzt, könnt ihr das FoV mit einer kleinen DateiAnders als inoderfunktioniert das Einstellen über die bekannten FoV-Konsolenbefehle leider nicht mehr. Die neue Methode ist jedoch kaum komplizierter, wie unter anderem der Nexusmod-Nutzer hellstorm102 aufzeigt. Alles was ihr benötigt ist eine .ini-Datei, in der ihr zwei Zeilen ergänzen müsst. Die könnt ihr entweder schon fertig über die Mod-Webseite herunterladen oder aber selbst erstellen.Um das FoV in Starfield einzustellen, müsst ihr nur folgendes unternehmen:Natürlich könnt ihr die Werte hinter den beiden Befehlen frei festlegen. fFPWorldFOV steht in dem Fall für die Ego-Perspektive, während fTPWorldFOV die Ansicht in der Third-Person-Kamera beeinflusst. Im Beispiel bedeutet das, dass beide Sichtfelder auf den Wert von 100 geändert werden – eine deutliche Erhöhung im Vergleich zum manchmal doch recht engen Original-FoV.Weniger technische, sondernhaben wir für euch in der Zwischenzeit an anderer Stelle festgelegt. Und falls ihr erst einmal wissen wollt, ob das Weltraum-Rollenspiel etwas taugt, könnt ihr euch