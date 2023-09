Starfield: Spieler zockt Release-Nacht durch - Rettet Familie vor Feuer

Spieler dankt Starfield - hat "meine Familie und mich vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt"

Ein Spieler vonhat dem Sci-Fi-Spiel eigenen Aussagen zufolge seinzu verdanken. In der Release-Nacht blieb er so lange wach, um zu zocken, dass er den Ausbruch einesbemerkte.Im entsprechenden Starfield-Subreddit berichtete der Spieler am Wochenende, dass er und seine Frau wahrscheinlich „an einer Rauchvergiftung gestorben wären“, wenn wäre er nichtgewesen und hätte das Spiel, als es zu dem gefährlichen Zwischenfall kam.Die fast schon unglaubliche Geschichte führt Nutzer Tidyckilla aufweiter aus: „Starfield hat mir und meiner Familie am 1. September buchstäblich das Leben gerettet“, hält er noch einmal nachdrücklich fest, während er seinem Post eindesbeilegt:„Ich habe seit den Markengerüchten von 2015 bis 2016 auf dieses Spiel gewartet. In Erwartung der Premium-Erweiterung habe ich es vorbestellt und darauf gewartet, dieses Spiel zu spielen. In der Nacht des 31. Augusts beschloss ich, aufzubleiben und so lange wie möglich zu spielen, um dieses neue Universum zu erleben.“, heißt es weiter. „Um 2:26 Uhr morgens hörte ich während des Spiels einein der Wohnung meines Nachbarn im Erdgeschoss“ und „Ich unterbrach mein Spiel, um nachzusehen, was passiert war. Als ich die Tür öffnete, sah ich, wie Flammen aus dem Treppenhaus in unsere Wohnung schlugen“, schildert Tidyckilla dasDa er bereits wach war, konnte er seine Frau schnell wecken und sich die Familienkatze schnappen, um dem Feuer lediglich mit „nur leichten Verbrennungen“ zu entkommen. Später bestätigte der Starfield-Fan dann noch einmal, dass ein in der Nähe vonrauchender Nachbar wohl Auslöser für den Vorfall gewesen wäre. Zwar sei die Explosiongewesen, allerdings nicht laut genug, um seine schlafende Frau zu wecken, da „mehrere Zimmer und Stockwerke“ zwischen ihr und der Explosion gelegen hätten.„Wenn ich nicht Starfield gespielt hätte, wäre ich eingeschlafen und wir wären alle an einergestorben“, schlussfolgert der Spieler. „Ich möchte diesem Game dafür danken, dass es meine Familie und mich vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt hat. Lobt Godd Howard.“, erklärt er abschließend. Ob Bethesdas Sci-Fi-Epos auch uns nicht nur die Nächte, sondern sogar das Herz stehlen konnte, verraten wir euchLetztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco