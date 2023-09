Starfield: Performance-Mod sorgt für flüssigeres Spielen auf Steam Deck & Low-End-PCs

Starfield: Mod macht den Blockbuster auch auf Low-End-PCs und dem Steam Deck besser spielbar

Ladet die Zip-Datei von der Nexusmods-Website herunter. Bitte beachtet, dass ihr einen Nexusmods-Account benötigt, um auf die Datei zugreifen zu können. Entpackt die Dateien in das Spielverzeichnis, genauer gesagt in SteamLibrary/steamapps/common/Starfield. Ersetze die Datei "Ultra.ini" mit den Mod-Dateien. Wenn ihr das Spiel startet, wird die Mod sofort aktiviert. Passt die Grafikparameter an, indem ihr die Datei editiert. Jede Zeile repräsentiert einen bestimmten Parameter.

ist bereits seit ein paar Tagen für Besitzer der Premium und Constellation Edition spielbar. Während es auf Xbox X/S-Konsolen problemlos zu laufen scheint, haben PC-Spieler aufgrund der hohen Systemanforderungen teilweise mit massivenzu kämpfen.Dank einer kürzlich von Nexusmods-Benutzer Erok entwickeltenkönnen Spieler nun ihr Spielerlebnis optimieren und Starfield auf einer breiteren Palette von Systemen genießen. Die Modifizierung richtet sich insbesondere anund mobile Geräte wie dasSchon vor Release war bekannt, dasshaben wird. Leider hat nicht jeder einen High-End-Gaming-PC, weshalb es teilweise zu extremen Einbußen in derkommt. Mithilfe der Starfield Performance Optimization Mod, könnt ihr diesen Problemen den Kampf ansagen. Wir zeigen euch wie ihr sie installiert:Die Mod bietet verschiedene Optimierungen, darunter eineund eine, die das Spielerlebnis im Vergleich zu den Standardeinstellungen deutlich verbessern. Davon profitieren nicht nur Nutzer von leistungsschwächeren Systemen, sondern auch jene mit leistungsstarken Gaming-PCs, die es auf flüssigere und stabilere FPS abgesehen haben.Eine der herausragenden Funktionen derist die Einführung des "", der speziell für Handheld-Gaming-PCs wie das Steam Deck entwickelt wurde. Wie der Name schon sagt, reduziert dieser Modus die Grafikqualität drastisch, um mehr Bilder zu generieren und es zu ermöglichen, Starfield auch auf mobilen Geräten zu spielen.Durch die Verwendung dieser Modifikation, sollte es den meisten Spielern möglich sein, Starfield zumindest in Sachen Story und Gameplay genießen zu können. Natürlich muss auf einige grafische Elemente verzichtet werden, damit der neue Blockbuster aus dem Hause Bethesda auf älteren Systemen gut läuft. An anderer Stelle,, diese Einstellung kann sich auch positiv auf die Performance auswirken.