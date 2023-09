Starfield: Schon vor dem vollständigen Release mehr als 245.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Starfield: Das Sci-Fi Rollenspiel startet mit mehr als 245.000 gleichzeitigen Nutzern auf Steam

, das mit Spannung erwartete Science-Fiction-Rollenspiel, wird in wenigen Tagen weltweit veröffentlicht. Für die glücklichen Besitzer derist derbereits verfügbar.Die Resonanz während dieserist überwältigend positiv und Starfield legte einen fulminanten Start hin. Im Bezug auf die Spielerzahlen hat in letzter Zeit nurgehabt.Wie aus den Statistiken der Drittanbieter-Website SteamDB hervorgeht, verzeichnete Starfield einen beeindruckendengleichzeitigen Nutzern allein auf der Steam-Plattform. Allerdings ist das Spiel nicht nur auf Steam beschränkt, sondern auch für dieerhältlich und über denzugänglich.Obwohl das neue Sci-Fi-Rollenspiel noch nicht die Höchstzahl an gleichzeitigen Nutzern von Bethesdas vorherigen Einzelspieler-RPGsmit 472.962 Spielern undmit 287.411 Spielern erreicht hat, ist es wichtig zu beachten, dass dies noch vor derist. Wie man in den letzten Tagen sehen konnte, entwickeln sich die Spielerzahlen täglich weiter, darum kann wohl zum eigentlichen Release ein weitauserreicht werden.Wir sind gespannt, welchedas Spiel noch erreichen wird. Hoffentlich zeigt uns Bethesda nach dem offiziellen Release noch die Spielerzahlen aller Plattformen, denn ohne direkten Einblick ist es schwer, genaue Zahlen zu schätzen. Natürlich haben wir, wenn ihr euch also noch nicht sicher seid, ob das Spiel etwas für euch ist, legen wir euch diesen ans Herz.