Starfield: Modder bringen Nvidias DLSS noch vor dem Release ins Spiel

Starfield: Keine offizielle Unterstützung – Moddern gelingt Integration von Nvidias DLSS

Seit ein paar wenigen Tagen könnt ihrim Rahmen des Early Access bereits spielen, der vollwertigefür alle erfolgt aber erst in der heutigen Nacht zum Mittwoch. Doch schon jetzt ist es Moddern gelungen,im Spiel zu aktivieren.Von offizieller Seite gibt es bislang keine Unterstützung für diedes Herstellers. Doch mithilfe der Modifikation ist es offenbar möglich,gegen das Pendant der Konkurrenz auszutauschen.Die Modder machten sich die wenigen Tage des Vorabzugangs zu Nutze und veröffentlichten prompt einefür Starfield, die euch statt AMDs FSR2 nicht nur Nvidias DLSS-, sondern auch-Technologie nutzen lässt. Aufgrund der, war es von offizieller Seite aus bislang lediglich möglich, das Sci-Fi-Spektakel mit FSR zu spielen – trotz der Tatsache, dass ein großer (wenn nicht sogar der größte) Teil der Spieler auf die GeForce-Grafikkarten vertraut.Glücklicherweise schafft der, den ihr euch über NexusMods herunterladen könnt, Abhilfe. Hinter ihr steckt der Modder PureDark, dem es gelang, Nvidias DLSS 2 ebenso wie Intels XESS zu integrieren. Auf DLSS 3 müssen wir derweil noch verzichten, allerdings ist die Mod so gleichermaßen auch kompatibel für eine größere Bandbreite der Nvidia-Karten. Seit ihrer Veröffentlichung wurde die hilfreiche Mod bereits über 200.000 mal heruntergeladen.Ob Starfield irgendwann überhaupt eine offizielle Unterstützung von DLSS genießen darf, steht bislang in den Sternen. Bethesda selbst hält sich mit einer konkreten Aussage ebenfalls bedeckt. Dass es nicht auf der technischen Seite an einer Umsetzung des Features scheitern dürfte, beweist die Mod aber wohl allemal. Und mithilfe einer wiederum anderendafür, dass das Riesen-RPG flüssiger läuft.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco