Starfield: Kein Durchblick auf der Weltkarte? Der Scanner schafft Abhilfe

Starfield: Nutzt statt der Map lieber den Scanner um ans Ziel zu kommen

Hier einmal ein Bild der Planetenkarte, damit ihr euch vorstellen könnt, was das Problem ist.

Im neuesten Rollenspiel vonist die Planetenkarte wohl die schlechteste Wahl, um auf den vielen verschiedenen Himmelskörpern sicher ans Ziel zu kommen. Zum Glück gibt es inein Hilfsmittel, das nicht nur den Weg, sondern auch alle wichtigen Orte in der Nähe anzeigen kann.Da der spielbare Bereich in Starfield eher einals eine Open-World ist, gibt es gleich mehrere Sonnensysteme mit einigen hundert Planeten zu erkunden. Diese sind allerdings auf der Oberfläche nicht besonders gut kartografiert, was die Navigation stark erschwert. Daskann euch bei diesem Problem glücklicherweise etwas unter die Arme greifen.Während im Weltraum die Ingame-Karte ein wichtiges Werkzeug ist um zu den verschiedenen Planeten zu navigieren und dort zu landen, ist sie wenn ihr erst einmal gelandet seid, absolut grausam. Gezeigt wird auf der Map von Starfield lediglich ein blaues Raster mit vielen weißen Punkten angezeigt, wichtige Orte werden mit einem einfach Icon auf derversehen. Da so selbst Hindernisse auf dem Weg nicht richtig erkennbar sind, ist dies definitiv nicht die beste Option.Erfreulicherweise ist es nicht die einzige Möglichkeit, denn der Scanner erleichtert die Navigation ungemein. Dieser ist eine Artund bietet viele wichtige Informationen im direkten Sichtfeld.und allewerden direkt im Sichtfeld angezeigt, während ihr euch durch die große Spielwelt bewegt. Zusätzlich kann, ähnlich wie bei der Navigation inund vielen anderen Spielen, der direkte Weg zum Ziel auf dem Boden angezeigt werden. So ist es nicht nur einfacher, sondern auch viel angenehmer, sich durch große Städte wie New Atlantis zu bewegen.Auch auf Reddit ist die grauenhafte Map einer der via Kotaku), hier wird noch einmal der große Rückschritt zu den Karten vonoderbetont. Die Tatsache, dass die Oberflächenkarte von Starfield weder kleine Hügel noch Straßen oder Gebäude anzeigt, macht sie nahezu unbrauchbar. Die Fans hoffen daher, dass die Modder-Community schnellstmöglich eine Modifikation erstellt, die dieses Problem behebt. Trotz der wirklich wirklich schlechten Karte, istin der Early-Access Phase gestartet.