Starfield: Ein Fehler brachte Haie zum Fahrstuhl fahren: Chef-Entwickler bat darum, ihn im Spiel zu lassen

Starfield: Diesen bizarren Bug wollte sogar der Chef-Entwickler unbedingt im Spiel behalten

Ab morgen ist es so weit:, das heiß erwartete Rollenspiel aus dem Hause, erscheint für alle Besitzer einer beliebigen Version oder des Xbox Game Pass. Da der Titel bereits seit einigen Tagen imverfügbar ist, gibt es aber schon jetzt jede Menge spannende News rund um das Weltraumabenteuer.Wie bei den vorherigen Blockbustern des Unternehmens, gibt es natürlich auch hier einige. Obwohl sich die Anzahl der Fehler im Vergleich zuoderdefinitiv im Rahmen hält, können sie dennoch für unterhaltsame Momente sorgen.Vermutlich hat fast jeder Spieler schon den einen oder anderen kleinen oder großen Bug in Starfield gefunden. Selbst Bethesdas Head of Publishing,, blieb beim Spielen des neuen AAA-Titels nicht komplett verschont. Denn er traf auf einen so, dass er in einem Interview mit GameIndustry wie folgt darüber berichtet:"Auf Neon, einem Planeten, der komplett mit Wasser bedeckt ist und auf dem sich eine Stadt befindet, hatten wir einen Fehler, bei dem ein Hai in einen Aufzug steigen konnte. Dann öffneten sich die Fahrstuhltüren auf einer Straßenebene und der Hai kam herausgerutscht - alle schrien und rannten in alle Richtungen. Ich schlage also mit Waffen auf ihn ein, überall rannten die Bewohner und Wachen weg."Dieser völlig absurde Vorfall brachte Hines so zum Lachen, dass er seinen Kollegen riet,. Leider ist davon auszugehen, dass sie den lustigen Fehler trotzdem behoben haben und ihr im fertigen Spiel, in der besagten Stadt auf dem Planeten Neon, nicht von dem Hai aus dem Fahrstuhl überrascht werdet.Die Bugs in den verschiedenen Spielen von Bethesda haben schon für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt und auch Starfield wird da scheinbar keine Ausnahme darstellen. Solange diese jedoch nicht das Vorankommen behindern oder wichtige Funktionen betreffen, bleibt es aber hoffentlich bei positiver Berichterstattung. Auch wennist, handelt es sich bei ihr leider nicht um einen Bug.