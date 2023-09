Starfield: Schneller leveln mit Emotionaler Sicherheit durch Sex

Starfield: Mehr Erfahrungspunkte durch Liebesnächte

Wer inmöglichst schnell einerreichen will, der sollte sein Bett oft mit einer Partnerin oder einem Partner teilen. Der Grund? Regelmäßiger Sex gewährt euch einenNatürlich müsst ihr erst einmal etwas Zeit investieren, um in dem riesigen Universum von Starfield die wahre Liebe zu finden. Ist der Zeitpunkt aber irgendwann erreicht und ihr habt eventuell sogar geheiratet, dann müsst ihr fortan die Kälte im Raumschiff nicht mehr alleine ertragen. Stattdessen teilt ihr euch das (oftmals recht kleine) Bett zu zweit, was wiederum einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil bringt.Wer schon einmal ein Bethesda-Rollenspiel gespielt hat, der weiß: Es gibt für fast alles einen Buff, der euch im besten Falle natürlich auf euren Reisen hilft. Einer davon ist "" und den erhaltet ihr nur, wenn ihr die Nacht nicht einsam und alleine verbringt, sondern euch zu zweit unter die Decke kuschelt. Ob mit oder ohne Raumanzug spielt vermutlich aber nicht die entscheidende Rolle, wobei wir uns Ersteres eher etwas kompliziert vorstellen.Wer den Buff erhält, darf sich anschließend über einen Bonus von 15 Prozent mehr Erfahrungspunkte freuen, wie dem Reddit-Nutzer VAASisJASON aufgefallen ist. Es ist damit sogar einer der stärksten Buffs zum schneller Leveln in Starfield, da die meisten anderen Boni ein Stück weit niedriger ausfallen. Anders ausgedrückt: Wer möglichst viele Talentpunkte freischalten möchte, sollte intensiv über eine Beziehung nachdenken (neben all den anderen Gründen, eine erfolgreiche Partnerschaft zu führen natürlich!).Neu ist so eine ungewöhnliche Stärkung übrigens nicht: Auch ingab es bereits einen ähnlichen Buff, welcher ebenfalls das Sammeln von Erfahrungspunkten merklich beschleunigte. Allerdings hielt dieser nur bis zu acht Ingame-Stunden, während euch die emotionale Sicherheit in Starfield über den ganzen Tag begleitet.Eigene Kinder könnt ihr übrigens in Starfield trotz Hochzeit und regelmäßigen Bettgeschichten nicht in die Welt setzen. Dafür aber eure Eltern besuchen, sofern ihr einen bestimmten Trait zu Beginn des Spiels auswählt. Warum Kinderkram sogar eines der besten Merkmale ist,