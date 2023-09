Starfield: Lustige Mods bringen bekannten Schauspieler ins Weltraum-RPG

Starfield-Mod: Ryan Gosling meets Hello Kitty

Mods, die euch nicht helfen, aber unterhalten

Vor wenigen Tagen ging das heiß erwartete Weltraum-RPGan den Start. Bereits jetzt haben Fans zahlreicheerstellt, die man dem Spiel hinzufügen kann. Eine davon verwandelt euch in einen berühmten Schauspieler, der eigentlich gar nicht in das Universum passt und zuletzt im Barbie-Film gesichtet wurde.Die Community vonGames ist fürs Modden bekannt und so gibt es auch zueinige Modifikationen, die Fans ihrem Spiel hinzufügen, um das Erlebnis deutlich angenehmer zu gestalten. Die Entwickler scheinen sich darauf zu verlassen, dass Fans ausbügeln, was sie selbst nicht umgesetzt haben. Mitunter schaffen sie Abhilfe bei quälend langsamen Menüs oder weniger schönen Texturen. Doch manche Mods sind weniger nützlich, dafürBereits wenige Stunden und Tage nach dem Release von Starfield stellen Fans erste Modifikationen für euer Weltraum-Abenteuer online. Das Magazin Kotaku hat kürzlich die lustigsten und unnötigsten davon gesammelt und vorgestellt. Zwei davon liefern eine grandiose Kombination.Ein Gamer, der sich im Internet cacon5 nennt, erstellte einund es ist genau das, was ihr denkt: Euer eigener Charakter wird dadurch zu dem berühmten Schauspieler. Ihr wolltet schon immer mal Ryan Gosling sein? Und dann auch noch im Weltall? Dann ist diese Mod absolut perfekt für euch.Mit einer weiteren Anpassung gebt ihr eurem eigenen Ryan Gosling dann noch die passende Waffe in die Hand, zumindest, wenn man an den Barbie-Film denkt. Eine rosane Laserpistole und daraufaus Japan – ja, ein Waffenskin von Hello Kitty. Derzeit könnt ihr von offizieller Seite noch keine optischen Anpassungen für eure Waffen erwerben oder erspielen, doch mit dieser Modifikation habt ihr schon gewonnen.Weitere wunderschöne, aber sinnlose Optionen: Ein Helm, den das Bild des Pokémon Nachtara ziert. Eine andere verwandelt eure Figur in den Hauptcharakter aus. Auch cool ist es, eure Taschenlampe mit dem Foto unterschiedlicherzu versehen – darunter wieder Ryan Gosling, aber auch Nicolas Cage, der erst seit kurzem auchHabt ihr bereits Mods in Bethesdas Weltraum-Hit installiert? Wollt ihr euren Charakter nun in Ryan Gosling verwandeln? Schreibt uns gerne einen