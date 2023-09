Starfield: Eine Million Spieler gleichzeitig am Release-Tag

Starfield: Xbox-Chef Phil Spencer bedankt sich bei allen Spielern, die Starfield schon jetzt zum Erfolg machen





Starfield exceeded 1 million concurrent players across all platforms today. Thanks to all the players who helped us reach this great milestone and congrats to the @BethesdaStudios https://t.co/5jFaCyPz4G



— Phil Spencer (@XboxP3) September 7, 2023

Erst gestern feierteSci-Fi-Spektakel seinen vollwertigen Release, schon zuvor konnten Besitzer der Premium Editionaber ein paar Tage lang im Early Access spielen. Und schon jetzt hat der Titel seinen ersten, großen Meilenstein erreicht.Gleichmachten sich amgleichzeitig auf, um den weitläufigen Weltraum des Spiels, seine zahllosen Planeten und die spannende Story von Starfield für sich zu erschließen.Hinsichtlich dessen, dass Starfieldeine derartig hohe Spieleranzahl zu seiner Veröffentlichung vorweisen konnte, bedankt sich Microsofts CEO of Gaming,, bei allen, die dabei geholfen haben, diesen „großartigen Meilenstein“ zu erreichen. Außerdem gratuliert er über einen Twitter-Post auch den Entwicklern von Bethesda zu ihrem Erfolg:Dabei fügt er noch den Beitrag des offiziellen Xbox-Accounts, der eine eindrucksvolleder internationalen Videospielportale zu Starfield zeigt, an. So kann man also auch auf Seiten der Kritiker von einemdes Space-Rollenspiels sprechen, während sich der Titel aus kommerzieller Sicht ohnehin auf einem guten Weg befinden dürfte.Natürlich ist das neueste Werk der-Macher: Immer öfter werden beispielsweise diesogar Stellung beziehen musste, als Minuspunkt angeführt. Was wiraber noch einmal ganz ausführlich.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco