Starfield: Die 10 besten Einstellungen für mehr Performance im Überblick

Starfield: Mit diesen einfachen Einstellungen holt ihr spielend leicht mehr Performance raus

Die besten Einstellungen für Starfield auf einen Blick

Dynamische Bildschirmauflösung: Aus

Aus Skalierung der Render-Auflösung: 100%, außer, ihr nutzt FSR 2, dann: 75%

100%, außer, ihr nutzt FSR 2, dann: 75% Schattenqualität: Aus

Aus Volumetrische Beleuchtung: Aus

Aus Bewegungsunschärfe: Aus

Aus GTAO-Qualität: Niedrig

Niedrig Kontaktschatten: Niedrig

Niedrig VRS: Aus

Aus Filmkörnungs-Intensität: 0

0 Tiefenschärfe: Aus

Aus Alles andere: Ultra oder Hoch

brandneues Sci-Fi-Rollenspiel kann eurenschnell einmal vor Herausforderungen stellen, denn die, die es abverlangt, fallen alles andere als gering aus. Doch mit den richtigeninkönnt ihr die Performance maßgeblich verbessern.Selbst, wenn euer Computer die hohen Ansprüche von Starfield auf dem Papier auf den ersten Blick problemlos bewältigt, kann es zu Einbrüchen deroder womöglich gar lästigenkommen. Wollt ihr also nicht nur euren Augen, sondern auch eurem Rechner etwas Gutes tun, werft einen Blick in die nachfolgendenzur Leistungssteigerung.Bereits die, die euch Bethesda, deuten den, den es mit sich bringt, an. Glücklicherweise wird euch allein mit, FSR 2, ein simples Mittel zur Leistungssteigerung an die Hand gegeben. So dürften auch Spieler, deren PCs über eine weniger starke GPU verfügen, in den grafischen Genuss des Weltraumabenteuers kommen.Doch auch für all jene, die mit ihren Highend-Geräten auf einer Auflösung vonoder sogarspielen, kann sich FSR 2 bezahlt machen, wenn ihr die Framerate erhöhen wollt. Dabei solltet ihr jedoch beachten, dass das Tool von AMD in Starfield ein wenig, als ihr es womöglich gewohnt seid, funktioniert. So gibt es einen simplen Ein- und Ausschalter, während ihr die ursprünglichemanuell festlegen müsst.Nehmt ihr zusätzlich etwasan den Einstellungen vor, ist es sogar möglich, auf Gaming-PCs, die sich auf der Hardware-Ebene leicht unter den von Bethesda empfohlenen Voraussetzungen bewegen, für eine vernünftige Spielerfahrung zu sorgen. Bei den von uns im Folgenden ausgesprochenen Empfehlungen stützen wir uns teilweise auf dieder Kollegen von Rock Paper Shotgun, die sich ausführlich mit den Settings von Starfield auseinandergesetzt haben Dort heißt es unter anderem, dass Starfield sich bereits bei einer nativen Auflösung von 1.080p und mit eineroder einerim Rücken schwertut, einevon 60 Bildern pro Sekunde zu gewährleisten, sofern ihr mit den bestmöglichen Einstellungen spielen wollt. Beizeichnet sich ein ähnliches Bild ab, während sogar die wesentlich stärkerein den 4K-Sphären bei rund 40 FPS landet.Dennoch habe manmit den genannten Karten feststellen können, Spieler sollten sich jedoch darauf gefasst machen, etwas an den Grafikeinstellungen von Starfield zu schrauben – selbst, wenn sie dies nicht von anderen Spielen gewohnt sind. Unter den Gegebenheiten einer RTX 4060 und einer Auflösung von 1.080p getestet, sollten die folgenden Settings einen gutenfür euch bieten:Dabei wurde vor allem darauf geachtet, welche Einstellung wirklich für eineder zunächst erzielten durchschnittlichen 42 FPS im Ultra-Modus sorgt. Mit den genannten Settings erreichte man aber zumindest– womit man nur rund ein FPS weniger herausholt, als wenn man wirklich alle Einstellungen auf den niedrigsten Wert setzen würde.Zockt ihr an einem Bildschirm, derim WQHD- oder 4K-Bereich ermöglicht, legen wir euch aber noch einmal das bereits angesprochenevon AMD ans Herz. Dieses kann selbst mit stärkerer Hardware auf eurem Gaming-PC für einen merklichen Anstieg der Performance sorgen. Wie sich Bethesdas Space-Epos auch abseits seiner Performance schlägt, verraten wir euch