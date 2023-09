Starfield: Kultiges Skyrim-Meme im Space-RPG

Starfield: Skyrim-Meme wird zum Skill-Icon

Große Spieleentwickler und Macher von erfolgreichen Games bieten gerne mal den Fan-Service,in ihre Spiele einzubauen. Damit beziehen sie sich nicht selten auf frühere Games aus ihrem Hause beziehungsweise aus dem jeweiligen Franchise.Auch Bethesda ist da nicht anders: In ihrem aktuellen Science-Fiction-RPGnehmen sie Bezug auf einen der wohl bekanntesten und meistzitierten Sätze aus ihrem Fantasy-Epos„Ich war früher auch einmal ein Abenteurer wie du, aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie.“ Diesen Satz hört der Spieler in Skyrim von so manchem Wachmann in einem der Städte des Reiches. Undder in der Gaming-Community einen ähnlichen Stellenwert besitzt wie „The cake is a lie“ oder „It’s dangerous to go alone – take this“.Nun hat Bethesda diesen Erfolg bei den Fans aufgegriffen und mit einer Verbildlichung eines Skills in Starfield gewürdigt . Dieser heißt „Verkrüppeln“ und befähigt euch, durch– wie zum Beispiel Gelenken – bei Gliedmaßen von Gegnern nur nachhaltigen Behinderung desselben führen kann.Visualisiert ist dieser Skill auf Rang drei durch einen… richtig:. Auf Stufe vier durchdringt der Pfeil das Knie sogar komplett – das todsichere Ende einer jeden Abenteurerkarriere. Und doppelter Schaden, den ihr einem am Boden liegenden Gegner zufügt.Eastereggs in Form von Skill-Icons haben wir gerade erst im Fähigkeitenbildschirm des Updates von Cyberpunk 2077 gesehen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr dievorbei.