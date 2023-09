Starfield: Offizielle Mod-Tools für 2024 angekündigt - DLC-Termin weiter in der Schwebe

Starfield: Offizieller Mod-Support für 2024 angekündigt

Umfangreicher DLC in Planung – Release-Zeitraum weiter unklar

Vor wenigen Tagen erst feierte Bethesdas Sci-Fi-Epos seine Veröffentlichung, doch schon jetzt gibt es zahllose Modifikationen für. Nun kündigt Todd Howard dieoffiziell an und äußert sich ganz nebenbei auch zu den möglichen DLC-Inhalten, die uns in der Zukunft erwarten sollen.Schon imsoll der Mod-Support seitens der Entwickler erfolgen – womit ähnlicheim Rahmen eines sogenannten Creation Kits gemeint sein könnten, wie es sie schon fürodergab.In einem Interview mit Famitsu ließ sich Starfield-Chefdie eine oder andere spannende Information entlocken. So verriet er, dass die Unterstützung von Mods „im kommenden Jahr verfügbar“ sein werden. Damit bezieht er sich vermutlich auf die bereits angesprochenenoder einen entsprechenden Ersatz.Zwar ist es auch ohne einen solchen, von den Entwicklern bereitgestellten, Werkzeugkasten möglich, das Space-RPG zu modifizieren. Dies beweisen unter anderem dieauf der Seite NexusMods, unter denen sich sogar welche tummeln, mit denen ihrkönnt. Jedoch dürfte ein offizielles Creation Kit noch einmal für eine starke Erweiterung der, auf die Modder bei ihrer Arbeit zurückgreifen können, bieten.Häufiger handelt es sich aktuell bei den inoffiziellen Erweiterungen jedoch um Änderungen, wobei zum Beispiel Modelle oder Texturen ersetzt werden. Eine Art Creation Kit würde also noch mehrfür die Hobby-Entwickler bieten, sodass völlig neueoder garvorstellbar sind.und die Möglichkeiten, die sie Moddern bieten, dürften einem dabei in den Sinn kommen.Dass Starfield einenin der Größenordnung der Erweiterungen von Skyrim oder Fallout 4 erhalten soll, ist kein Geheimnis. Wann ein solcher veröffentlicht werden soll, allerdings schon. So erklärt Howard etwas wortkarg, dass dies auch erst einmal so bleiben wird und gibt keine neuen Informationen dazu, wann wir uns auf diefreuen dürfen, preis.So scheint es, als würden uns die fleißigen Community-Mitglieder schon eher mit ihrenfür Bethesdas Riesen-Rollenspiel versorgen können.ist es sogar jetzt schon möglich, als Hollywood-Star Ryan Gosling mit Hello-Kitty-Pistole bewaffnet durch das All zu reisen. Und sollte der Titel auf eurem PC nicht laufen, werft doch einmal einen Blick in die sinnvollstenLetztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco