Starfield: Unförmige Raumschiffkreationen machen es der KI schwer

Starfield: Spieler beweisen Mut zur Hässlichkeit – kuriose Kreationen des Raumschiffs besonders stark

In Bethesdas neuem Sci-Fi-Spektakel könnt ihr euer, mit denen ihr zu euren Abenteuern im All aufbrecht, selbst designen. Doch besonders kreative-Spieler schlagen derso sogar ein Schnippchen.Zwar zählen die Raumschiffe der Marke Eigenbau nicht unbedingt zu denin Starfield, allerdings stellen sie sich als wahnsinniggegenüber ihren Feinden heraus – was an ihrer ungewöhnlichenliegen dürfte.Starfields feindlich gesinnte Starfighter-KI besitzt die Eigenart, mit jedem Schuss genau auf dieeures Raumschiffes zu zielen. Doch während man im ersten Moment eine tödliche Präzision hinter ihren Laserwaffen vermuten könnte, gibt es ein einfaches Mittel, sich gegen den Feindbeschuss zur Wehr zu setzen: Ihr baut euer Spaceship ganz einfachWas sich im ersten Moment noch wie ein Scherz anhören mag, stellt sich in der Praxis tatsächlich als äußerstheraus. Dies zeigt unter anderem Reddit-Nutzer Morfalath, der sich der Angewohnheit der feindlichen Geschütze schnell bewusstwurde und sein Schiff dementsprechend anpasste. So schießt die KI förmlich durch dieses hindurch, da es keinerleibesitzt, die es angreifbar machen würde.Abgesehen von einem direkten Stoßkontakt mit dem feindlichen Starfighter ist Morfalaths Spaceship also nahezu unverwundbar. Doch der Nutzer ist mit seinem optisch nicht gerade anspruchsvollen, aber dafür umsonicht allein. Auch andere Reddit-Nutzer, beispielsweise Solace_of_the_Thorns, stellen ihre kampftüchtigen Kreationen näher vor:Sein Schiff, dass er treffenderweisegetauft hat, weist die Form eines seitlichen Ls auf. Entlang der vertikalen Achse befinden sich das Cockpit ebenso wie alle „lebenswichtigen Organe“. So stellt er die feindliche KI ebenfalls vor eine schier unlösbare Aufgabe, seinem Raumschiff Schaden zuzufügen, der es außer Gefecht setzen würde. Wollt ihr, verraten wir euch aber ebenfalls, wie ihr dabei vorgehen müsst.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco