Starfield: Skyrims Rekord an gleichzeitigen Spielern auf Steam geschlagen

Skyrim geschlagen: Starfield hatte am Wochenende über 330.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Nachdem sich die positiven Erfolgsnachrichten fürWeltraum-Rollenspiel in den vergangenen Tagen förmlich überschlagen, hatnun den nächstenauf Valves Spieleplattformerreichen können.Dabei schlägt es sogar den beachtlicheneines der bisherigen Steckenpferde der Entwickler,, in einem Punkt: den gleichzeitig aktiven Spielern.Über dasnach seinem vollständigen Release am 6. September konnte Starfield einen Peak vongleichzeitig aktiven Spielern auf Steam, während beide Titel noch immer nicht am noch einmal weitaus stärkeren Wert vonkratzen.Der besonders beliebte Bethesda-Titel fesselte ganzeSpieler zur selben Zeit vor den Bildschirm – das ist jedoch schon gute acht Jahre her. Starfields jüngster Erfolg kann sich also durchaus sehen lassen, vor allem wenn man dabei bedenkt, dass das Sci-Fi-RPGin der Spitze verzeichnen konnte.Und auch im allgemeinen Vergleich sprechen diefür sich. So platziert sich Starfield derweil problemlos in derder meistgespielten Titel auf Steam, wobei man lediglich hinter den üblichen Verdächtigen wieund dem wohl bislang erfolgreichsten Spiel des Jahres,, Platz nimmt.Bethesda zufolge haben bereits. Dieser enorme Wert dürfte sich nach dem erfolgreichen Wochenende auf Steam nun noch einmal massiv erhöht haben – auch, weil es Starfieldim Spiele-Abonnement von Microsoft zu finden gab. Dem etwas in die Jahre gekommenen, aber nicht minder populärenLetztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco