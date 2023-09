Starfield: Ein Fan des Weltraum-RPGs kocht Bethesdas quadratisches Essen nach

Starfield: Chefkoch bringt die Chunks auf seinen realen Teller

gibt es teilweise Essen, das in die Form eines Würfels komprimiert ist und euch spezielle Buffs bietet. Ein Spieler, im realen Leben von Beruf koch, hat sich von ihnen inspirieren lassen, den Controller beiseitegelegt und das Astronauten-Fast-Food zuhause selbst hergestellt.Die sogenanntensind besondere Nahrung in dem Weltraum-RPG, das ihr kaufen und finden könnt. Ihr bekommt sie an unterschiedlichen Orten: Es gibt sie an Automaten zu erwerben, in bestimmten Restaurants oder zufällig in der Welt zu sammeln. Ein Chunks Restaurant gibt es in New Atlantis auf dem Planeten Jemison. Natürlich könnt ihr sie,Der reddit-Nutzer Euphoric_Ac_2049, mit bürgerlichem Namen Denis Fisher, teilt im Subreddit sein Frühstück, das stark an die Chunks in Starfield angelehnt ist: Baked Beans, die normal aussehen, dazu allerdings ein. Wie PCGamer nach einem Interview mit dem Spieler berichtet, habe er dazu Silikonformen benutzt. Ein Equivalent zum Fleisch gibt es in dem Weltraum-Game nicht, doch das Ei könnt ihr auch ingame finden und euch einverleiben.Im realen Leben arbeitet der Nutzer als Koch, genauer gesagt besitzt er einin Schottland. Auch hier experimentiert er regelmäßig mit unterschiedlichen Zutaten, sodass er seinen Gästen am Wochenende besondere Kreationen bietet. Seine würfelförmigen Gerichte gibt es bisher nur bei ihm zuhause. Jetzt denkt er darüber nach, welchen Chunk aus Starfield er als nächstes nachkochen könnte. „Der Käsekuchen wäre auch lustig", sagt er im Interview.Auf reddit hat der Post mittlerweileerhalten. Allerdings fragen sich manche User, warum Fisher seine Bohnen nicht ebenfalls in Würfelform gebracht hat, und schlagen ihm vor, Gelatine dafür zu benutzen. Allerdings möchte er das nicht, weil er keine kalten Baked Beans essen will, erklärt er.Wenn ihr bisher noch keine Chunks in Starfield gefunden habt, solltet ihr das nachholen. Sie sind sozusagen ein von Bethesda erfundenes Fast Food für Weltraum-Reisende.