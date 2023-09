Starfield: Nerviger Bug lässt euch nicht schießen - so behebt ihr ihn selbst

Starfield: Bug lässt euch eure Waffe nicht abfeuern? Im Character Editor wird euch geholfen

Dasszu den Bethesda-Spielen ebenso dazugehören, wie die Erde zum Sonnensystem, ist vermutlich kein Geheimnis. Und natürlich ist auchnicht von den teilweise nervigen Fehlern gefeit.Zwar handelt es sich hier keineswegs um das problematischste Spiel des Studios, blickt man nur einmal auf vergangene Titel wieund Co. zurück. Jedoch sorgt ein besonders lästiger Bug, der euch nicht mit eurerschießen lässt, aktuell für viele frustrierte Gesichter – dabei ist diefür das Problem ganz einfach.im Early Access, die Starfield schon vor rund anderthalb Wochen feiern durfte, berichten Spieler in den sozialen Netzwerken, auf Reddit und auch Steam von dem, der sie einfach nicht schießen lässt – was in Bethesdas Sci-Fi-Spiel durchaus schnell einmal von Nöten sein kann.Ein ursprünglicher Lösungsweg schien zunächst in einem älterenauf Steam gefunden worden zu sein. Hier führte die Eingabe eines, mit dem sich das Geschlecht des Spielercharakters ändern lässt, zur Behebung des Problems. Aber auch in Starfield scheint die Herangehensweise Früchte zu tragen.Zwar funktioniert derselbe Befehl, allerdings könnt ihr den belastenden Bug auch ganz einfach direkt über denaus der Welt schaffen. Wollt ihr den Konsolenbefehl nutzen, müsst ihr lediglich „showlooksmenu player 2“ eingeben. Spielt ihr Starfield hingegen auf einer der Xbox Series-Konsolen, hilft euch ein Besuch derfür, um in die Charakteranpassung zu gelangen, vermutlich eher.Dort angelangt müsst ihr, um den Bug loszuwerden, denn wie die Spieler berichten, lassen sich eure Schießeisen schon nach dem Verlassen der Klinik wieder wie beabsichtigt nutzen. Sicherlich ist die Lösung gerade für Xbox-Spieler auf Dauer eher, immerhin kann sie schnell zu einem teuren Spaß werden, je nachdem, wie oft der Fehler auftritt. Aber apropos Schießeisen: Wenn ihr wissen wollt,, helfen wir euch auch dabei auf die Sprünge.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco