Starfield: Einstellungen und Mods, um das Weltraum-Rollenspiel immersiver zu gestalten

Starfield: Quest Marker für mehr Immersion entfernen

Reduziert die Filmkörnungs-Intensität

Wie ihr die Grafik von Starfield einstellt ist eure Sache, aber die Filmkörnung sollte auf ein Minimum reduziert werden.

Deaktiviert die Schadenszahlen

Sowohl die schwebenden Marker als auch die Schadenszahlen könnt ihr in den Interface-Einstellungen ausschalten.

Empfehlenswerte Mods für mehr Immersion

Silent Sounds – Immersive Gameplay: Die von Xtudo erschaffene Mod entfernt den Namen gerecht Sounds, die nicht so richtig zu einer immersiven Erfahrung passen. Unter anderem die Musik beim Level Up, beim Lesen von Skill Magazinen und einiges mehr. Als Alternative, die lediglich den Sound etwas anpassen statt ihn zu deaktivieren, stehen die Mods More Subtle Level Up Sounds und More Subtle Quest Music parat.

Project Reality – Immersive Gameplay Overhaul: Der Modder ADAlVl geht sogar noch einen Schritt weiter und greift auch direkt ins Balancing ein. Mit SFPR werden die Gefechte knackiger, das Schleichsystem intensiver und zugleich die Verteilung von Erfahrungspunkten und Credits angepasst, sprich ihr erhaltet weniger davon.

Immersive Damage: Wem die Änderungen zu weit gehen, der kann mit der Modifikation von CnRJay zumindest dafür sorgen, dass manche Gegner nicht mehr ganz so viel aushalten. Das dürfte vor allem auf höheren Leveln helfen, in denen einige Feinde zu richtigen Bulletsponges mutieren.

BetterHUD - Immersive and Dynamic: Falls euch die Optionen in Starfield zum Anpassen des Interfaces nicht anpassen, hilft die Mod von KhaoMaat aus. Die deaktiviert beispielsweise die Lebensleisten von Feinden, verkleinert die XP-Anzeige und einiges mehr. Zudem müsst ihr nicht alle Optionen der Modifikation nutzen, sondern könnt diese individuell anpassen.

Im Weltraum gibt es für euch zu viele Anzeigen und Informationen, die euch stets ins Auge springen? Dafür gibt es Abhilfe: Mit ein paarund derkönnt ihreine ganze Eckegestalten und im Rollenspiel richtig aufgehen.Schon zuvor haben wir für euch in einem anderen Beitrag festgehalten, mitkönnt. Wem das noch nicht reicht, weil Interesse an einembesteht, der darf direkt noch einmal das Optionsmenü aufrufen. Wobei wir auf ein paar Einschränkungen eingehen müssen.Bevor wir in die Details gehen, sei darüber hinaus der Hinweis gegeben, dass die folgenden Einstellungendienen. Bestimmte Komfortfeatures werden demnach ausgeblendet zugunsten eines besseren Eintauchens in die teils sehr schöne und dichte Atmosphäre von Starfield. Fehlende Features, wie zum Beispiel ein nahtloser Übergang von Weltraum zum Planeten, lassen sich jedoch aktuell nicht ergänzen.Da dies nun geklärt ist, kommen wir auch direkt zur ersten Einstellungen, nämlich den. Man kann natürlich jetzt blendend diskutieren, ob es in der Zukunft nicht sogar dazu gehört, dass uns über einen Helm stetig das aktuelle Ziel eingeblendet wird, aber optisch sind die Markierungen nicht unbedingt elegant. Zudem sie dafür sorgen, dass ihr eventuell nur noch diesen Punkten folgt, anstatt auch mal stehen zu bleiben und die Ruhe zu genießen.Welche Begründung es auch immer für euch gibt, die Quest Marker könnt ihr glücklicherweise ganz einfach in Starfield deaktivieren. Dafür geht ihr einfach in die Interface-Einstellungen im Optionsmenü und deakiviert die. Leider muss erwähnt werden: Manche Quests werden ohne die Anzeige schwieriger zu lösen sein.Warum? Weil zum einen eure Auftraggeber in ihrer Quest-Beschreibung nicht immer unbedingt genau sind und zum anderen auch. Die generelle Richtung, in der ihr Suchen müsst, sollte aber trotzdem in den meisten Fällen mithilfe des Radars ersichtlich werden.Unsere zweite Empfehlung ist ehrlich gesagt auch ein Tipp, den wir jeden Spieler, ganz unabhängig vom Grad der Immersion, geben wollen: Stellt dieauf ein Minimum. Ähnlich wie die chromatische Abberation soll der sogenannte Film Grain einen bestimmten Look erzeugen, sieht aber in den meisten Fällen eher unschön aus. Gut, das ist natürlich immer subjektiv, aber da wir beim Thema Immersion sind: Normalerweise habt ihr auf euren Augen keine Filmkörnung in der Realität.Um diesen Effekt zu deaktivieren und dadurch ein klareres Bild zu bekommen, müsst ihr nur in den Anzeige-Einstellungen von Starfield diestellen. Ihr könnt jedoch gerne experimentieren, ob nicht eventuell ein paar Prozentpunkte euch optisch gefallen, aber vom maximalen Wert raten wir allemal ab.Eine weitere HUD-Option, die ihr unserer Meinung so schnell wie möglich ausschalten solltet, sind die. Zwar ist es in Rollenspielen durchaus üblich, dass eure Werte angezeigt werden, wenn ihr einen Gegner angreift, aber in Starfield nicht zwingend notwendig – aus immersiven Gründen erst Recht nicht.Deshalb könnt ihr in die Optionen gehen und im Bereich Interface die. Das bedeutet auch, dass ihr die Werte eurer Waffen noch etwas ausführlicher in Betracht nehmen solltet, damit ihr nicht eventuell hier und da ein wenig Schadenspotezial verschenkt.Leider sind die Hausmittelchen für mehr Immersion in Starfield recht begrenzt, aber es wäre ja kein Bethesda-Spiel, wenn es nicht schon nach wenigen Tagen ein breites Angebot angeben würde. Ohne die zuständigen, ist allerdings noch mit einigen Einschränkungen zu leben und die Änderungen fallen nicht ganz so gravierend aus, wie es für die Zukunft noch zu erwarten ist.Dennoch gibt es ein paar Mods, die euer Leben im Weltraum etwas weniger aus der Reihe fallend gestalten:Wem Starfields Look nicht gefällt, der findet in den Weiten von Nexusmods zudem einige Anpassungen, um den Stil noch einen Ticken realistischer erscheinen zu lassen. Wenn euch Immersion derweil nicht wichtig ist, sondern ihr gerne skurrile Experimente ausprobiert, dann haben wir für euch an anderer Stelle