Starfield: DLSS, HDR-Kalibrierung & weitere Features offiziell angekündigt

Starfield: Bethesda verspricht spannende Features für die Zukunft





Nachdemspätestens seit seinem Release vor einer Woche in aller Munde ist, ist es auch füran der Zeit, sich demaus den Reihen der eigenen Fans zu stellen.Dass man dabei wohl nicht nur ganz genau zugehört hat, sondernauch Taten folgen lassen will, zeigen die neuesten Ankündigungen des Entwicklerstudios. So sollen neben Grafikkartenherstellerauch weitere frische Funktionen ihren Weg in das Cockpit eures Spaceships finden.Wie Bethesda im Zuge eines Twitter-Posts verrät, will man zunächst die „wichtigsten Probleme“ mit einem kleinerenin den Griff bekommen. Einen Termin für einen solchen gibt es bislang allerdings nicht. Im Anschluss sollen einige von der Community verlangte Features folgen, die mittelsfür Starfield ihren Weg ins Spiel finden.Gerade Nvidias vielversprechende, DLSS, dürfte angesichts der teilweise schwachen Frameraten für viele Spieler ein Segen sein. Bislang profitierten lediglich Besitzer einer Grafikkarte aus dem Hausevon der vergleichbarenin Starfield.Weitere Verbesserungen finden sich in der Ergänzung eines, dem sogenannten FoV-Slider, ebenso wie einerund einem. „Wir arbeiten auch eng mit Nvidia, AMD und Intel an der Treiberunterstützung", heißt es hierzu von offizieller Seite und weiter: „jedes Update wird neue Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen enthalten."Erst vor Kurzem kündigte Bethesda an, schon im kommenden Jahranbieten zu wollen. Bis es mit der Umsetzung der geplanten Funktionen so weit ist, könnt ihr euch aber mit einerim Sci-Fi-Spektakel der-Macher zu nutzen, behelfen. Und wenn alle Stricke reißen, empfehlen wir euch einen Blick aufzu werfen.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco