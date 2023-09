Starfield: Patch 1.7.29 will Performance verbessern und Quest-Probleme beheben

Starfield: Erstes Update nimmt Performance und Stabilität in Angriff

Performance und Stabilität

Auf den Xbox Series X|S-Konsolen soll die Stabilität im Zusammenhang mit Installationen verbessert worden sein.

soll die im Zusammenhang mit Installationen verbessert worden sein. Außerdem gab es diverse Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen. Hiermit sollen Abstürze reduziert und die generelle Framerate verbessert werden.

Quests

Geld macht’s möglich : Probleme durch Spieleraktivitäten, die euch am Abschluss der Quest hinderten, wurden behoben.

: Probleme durch Spieleraktivitäten, die euch am Abschluss der Quest hinderten, wurden behoben. Ins Unbekannte : Hier wurde ein Problem aus der Welt geschafft, welches dazu führte, dass die Quest nicht mehr angezeigt wurde, nachdem ihr die Hauptstory abgeschlossen habt.

: Hier wurde ein Problem aus der Welt geschafft, welches dazu führte, dass die Quest nicht mehr angezeigt wurde, nachdem ihr die Hauptstory abgeschlossen habt. Schatten in Neon: Ähnlich wie bei der Geld macht’s möglich-Quest führte auch hier ein Problem dazu, dass ihr am Abschluss der Quest gehindert wurdet. Auch dieses wurde behoben.

Nachdemerst vergangene Woche seinen vollständigen Release feierte, folgt nun ein, mit demeinigebeheben möchte. Außerdem sollen so ein paarauf Vordermann gebracht werden.Natürlich verraten uns die Entwickler auch ganz konkret, welche Verbesserungen man vorgenommen hat. Wasdenn nun eigentlich genau zu bieten hat, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.Nachdem Bethesda erst gestern mit der, auf verschiedene Wünsche der Community eingehen zu wollen und in Zukunft, überraschte, gibt es prompt auch schon den ersten Patch. Mit Version 1.7.29 will man dabei nicht nur auf Seiten der Leistung Hand anlegen. Auch ein paar problematische Quests sollen gefixt werden.Einen vollständige, was sich mit dem Update wirklich getan hat, findet ihr selbstredend in den offiziellen– oder in der nachfolgenden Übersicht, in denen wir die Änderungen einmal für euch zusammengefasst haben:Abgesehen von den Änderungen, die uns im Rahmen des ersten Updates erwarten, will Bethesda, wie zuvor bereits erwähnt, künftig einige vielversprechende Verbesserungen auf den Weg bringen. Gerade dieaus der Community dürften sich aber besonders freuen: Für 2024 sichertezu.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco