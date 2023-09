Starfield: Diese 3 Mods solltet ihr euch unbedingt einmal genauer ansehen

Starfield: 3 einfache Mods machen euch das Leben im Weltraum gehörig leichter

Der fast schon kometenhafte Aufstiegnimmt auch fast zwei Wochen nach seinem Release kaum ab. Und wie bei den Bethesda-Spielen üblich, hat sich auch dieses Mal schon in kürzester Zeit eine sehr aktive Community aus Hobby-Entwicklern zusammengefunden, die uns mit ihren hilfreichendas Leben erleichtern.Gleichfür Starfield wollen wir euch im Folgenden vorstellen. Mit ihnen könnt ihr problemlos die eine oder andere Falte, die ihr im sonst doch straffen Raumanzug des Titels feststellt, ausbügeln. Dabei nimmt keine Mod sovor, dass ihr euch sorgen müsstet, nicht die geballte Spielerfahrung mitnehmen zu können.Mit der richtigen Mod für Starfield könnt ihr nahezu alles im Spiel verändern, angefangen vombis hin zum, mit denen ihr die Sci-Fi-Schusswechsel im Spiel erlebt. Doch unter den zahllosen Modifikationen, die es für Bethesdas immersive Space Opera gibt, stechen drei besonders wertvolle aus der Masse hervor.Wie bereits erwähnt, verändert keine von ihnen euer Spiel grundlegend. Viel eher solltet ihr sie alsfür die Stellen sehen, in denen Bethesdas Entwickler gerne noch einmal etwas mehr Zeit hätten investieren können. Darüber hinaus bieten sie eine hervorragende Gelegenheit, sich mit den Mods überhaupt erst einmal vertraut zu machen, ehe ihr tiefergreifende Änderungen mit ihnen vornehmt.Sollte euch ein Blick in das eher, welches euch in Starfield zur Verfügung gestellt wird, auch regelmäßig die Laune verderben, hat Modder m8r98a4f2 trotz seinen eher ungelenken Namens eine geschmeidige Alternative für euch. Dassorgt nach seiner Installation dafür, dass euch der Inhalt eurer Taschen in einer viel übersichtlicheren Liste präsentiert wird, die ihr sogar nach Typ, Gewicht oder Wert sortieren könnt.Zwar dürfte es sich dabei nicht um die am schönsten anzusehende Lösung handeln, dafür aber um eine sehr, mit der ihr einiges an Zeit bei der Suche nach dem benötigten Gegenstand einsparen könnt. Die Installation der Mod ist schnell erledigt, allerdings solltet ihr euch die konkretenihres Entwicklers auf NexusMods genauestens durchlesen, oder euch alternativ mit einem Video-Tutorial behelfen.Auch im Jahre 2023 stoßen wir in Videospielen noch immer auf ein: Langsam laufende NPCs, die uns bei dem Versuch, ihnen zum nächsten Quest-Ziel zu folgen, fast einschlafen lassen. Auch Starfield beherbergt die etwas behäbigen Bewohner, die nicht so richtig aus dem Knick kommen wollen.Die zweite vorgestellte Mod löst das Problem auf einfachste Art und Weise: lässt Nicht-Spieler-Charaktere umschneller laufen. Mehr macht die Modifikation nicht, doch ihr werdet erstaunt sein, wie oft ihr euch darüber freut, dass ihr nicht eine halbe Ewigkeit darauf warten müsst, an euer Ziel zu gelangen, nur weil eure Begleitperson es nicht ganz so eilig hat wie ihr.Obwohl Starfield nicht gerade wirklich viel dafür tut, dass ihr dasdes Spiels auch ausschöpft, kann es durchaus nützlich sein. Vorausgesetzt, ihr besorgt euch dievon Modder pitufocabeza. Sie erlaubt es euch, sogar Gegenstände herzustellen, die ihr auf eurer Reise durch das All auch tatsächlich gebrauchen könnt.Unter den herstellbaren Gegenständen finden sich hier nebenauchoderwieder. Und wem das nicht reicht, der kann sich sogar handgemachteselbst zusammenbasteln. Vor allem, wenn ihr es nach etlichen Spielstunden, die Starfield bietet, leid seid, jeden Spind und jede Truhe nach der regelmäßig benötigten Beute zu durchforsten, schafft die Mod Abhilfe. Ganz nebenbei findet sich so außerdem eine Verwendung für die zahlreichen, die sonst nur ungenutzt in eurem Inventar verstauben würden.Auch hier dürfte es ein leichtes sein, die Modifikation mit der passenden Anleitung zu installieren. Sollte euch der Sinn hingegen nach noch mehrstehen, stellen wir euch an anderer Stelle auch die witzigsten Mods für Starfield , mit denen ihr beispielsweise in der Haut von Barbie-Starund mit einerbewaffnet durch das Weltall wandeln könnt, vor. Bethesda kündigte jüngst übrigens an, im kommenden JahrLetztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco