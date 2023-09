Starfield: Neuer Pfützen-Exploit lässt euch jeden Tag unbemerkt Stores ausrauben

Starfield: Mit der Hilfe einer Pfütze raubt ihr jeden Tag einen Store unbemerkt aus





Auch Rowland Arms Store nicht vor dem Pfützen-Exploit sicher





Dasseinige Bugs oder garhaben wird, davon war wohl schon im Vorfeld seiner Veröffentlichung auszugehen. Eine ganz spezielle Schwachstelle sorgt allerdings nun dafür, dass ihr mit der Hilfe einer einfachenin Windeseile eure Taschen füllen könnt.Injüngstem Rollenspiel, was ebenso wenig überraschen dürfte. Und um reich zu werden braucht ihr gar nicht erst zum "echten"werden, vorausgesetzt, ihr macht euch den sogenannten Puddle-Exploit zunutze.Wenn ihr euch nicht zu schade dafür seid, den Exploit zu euren Gunsten auszunutzen, bekommt ihr in Starfield, ähnlich wie schon in Bethesdas beliebtem RPGmit dem, eine entspannte Möglichkeit, euren Credit-Stand aufzubessern. Dabei raubt ihr invöllig unbemerkt den Shepherd’s General Store aus – und das jeden Tag.Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist euch in dervor eine ganz bestimmte, unscheinbare Pfütze, die sich auf dem Boden gebildet hat, zu stellen. Den ExploitYouTuber Jamie Moran im Rahmen eines Twitter-Posts etwas genauer vor. So schreibt er: „Wenn ihr nach Akila City geht, schaut in eine Pfütze vor dem Laden Shepherds. Ihr könnt das gesamte Inventar des Ladens GRATIS bekommen.“.Wie das Ganze im Detail, zeigt der YouTuber mittels eines kurzen. Im selben Atemzug ergänzt er noch zum Ende seines Tweets, dass ihr die Methodewiederholen könnt. Achtet aber darauf, dass ihr euch imbefindet, damit euch bei eurem täglichen Raubzug auch ja niemand auf die Schliche kommt.Reicht es euch nicht, den armen Shop-Besitzer Shepherd jeden Tag um seine Waren zu bringen? Dann haben wir gute Neuigkeiten: Sein Store istin Starfield, den ihr mithilfe einer Pfütze erleichtern könnt:Auch derist nicht vor dem Pfützen-Exploit gefeit, wie Moran in einem weiteren Tweet beweist. Dass dies möglicherweise keine gute Idee war, gibt er nur wenige Stunden später selbst zu. „Die Leute haben in meinen Antworten bereits gesagt, dass es schlecht ist, dass ich das gepostet habe“, erklärt er.Einerseits könnte Bethesda auf die Schwachstelle aufmerksam werden, andererseits nutzen den Exploit wohl so noch mehr Spieler aus als ohnehin schon. Ob ihr ihn nutzt, ehe der Entwickler ihn mit einem kommendenoder einemwomöglich wieder aus dem Weltraum schmeißt, bleibt natürlich euch überlassen. Ebenso wie die Möglichkeit, Modifikationen für das Sci-Fi-Spektakel zu nutzen. Aufzu eurem eigenen Wohl aber besser nicht verzichten.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco