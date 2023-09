Starfield: Nexusmods wirft Anti-Pronomen-Mod von der Seite

Starfield: Nexusmods will Diversität und Inklusion unterstützen

Ganz wie es sich für ein Bethesda-Spiel gehört, arbeitet die Modding-Community auch seit dem Release vonmunter anfür das Weltraum-Abenteuer.Während sich viele davon mit praktischen oder lustigen Spielereien beschäftigen, wie etwa die Mod, die euch, kamen bedauerlicherweise auch weniger vergnügliche Themen zum Vorschein. Dazu gehört zum Beispiel eine Mod, die dieund die Nexusmods nun von ihrer Plattform gekickt hat.Während dervon Starfield können Spieler sich nämlich aussuchen, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden wollen. Neben den binären Optionen „he/him“ und „she/her“, die im Allgemeinen jeweils für das männliche und das weibliche Geschlecht genutzt werden, steht auch die genderneutrale Alternative „they/them“ zur Auswahl. Das scheint einigen Spielern nicht zu passen, weshalb nebenauch die erwähnte Mod entstand., die wohl bekannteste Plattform in der Modding-Community, hat diese nutzererstellte Anpassung nun von ihrer Seite geschmissen. In einer E-Mail an die kanadischen Kollegen von 404media schrieb man, dass man Spielern zwar nicht vorschreiben wolle, mit welchen Mods sie ihre Spiele veränderten, sich aber vorbehalte,zu teilen. Weiter heißt es in der E-Mail:„Diese Mod zu hosten war nichts für uns und wir haben sicherlich das Recht dazu, nicht jegliche Inhalte auf unserer Plattform zu hosten. Es ist kein ‚politisches Statement‘ oder eine ‚Anpassung an die eine oder andere Seite im Kulturkrieg.‘ Wir setzen uns für Diversität und Inklusion in unserer Community ein und das Entfernen von Diversität, auch wenn es für viele reizvoll sein mag, steht nicht für eine positive Modding-Community.“Ein klares Statement, auf das eineerfolgte, hinter der glücklicherweise aber offenbar nur ein sehr kleiner Teil der Community zu stecken scheint: „Eine Bestätigung dafür, dass dies die beste Entscheidung war, waren der Hass und die Gewaltdrohungen, die von einer sehr, sehr kleinen Minderheit der Community kamen. Wir sind nicht traurig darüber, diese Leute gehen zu sehen.“, die wir für euch im entsprechenden Artikel zusammengesucht haben, werdet ihr aber sicherlich auchfinden.