Starfield: Fantastische Raumschiffe und wie sie zu bauen sind

Starfield: Raumschiff-Bastler überbieten sich mit kreativen Ideen

weckt seit Wochen den Entdeckerdrang bei rekordverdächtig vielen Gamern. Tausende Planeten wollen erkundet, Spezies entdeckt und Rätsel der Vergangenheit gelöst werden. Die umfangreiche Story und die zahlreichen Möglichkeiten der Charakterentwicklung begeistern die Spieler fortwährend.Doch nicht nur der spielbare Charakter kann nach eigenen Wünschen geformt werden. Auch bei den Raumschiffen und Stationen sind eurer Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt. So ist es bei einem derart umfangreichen Spiel, das so endlos scheint wie das Universum und zudem noch der Modding-Community offensteht, nicht verwunderlich, welchwir zu sehen bekommen.Für Science-Fiction-Fans liegt es da natürlich nahe, Schiffe und Fahrzeuge aus anderen Franchises zu bauen und für sich in das Starfield-Abenteuer zu implementieren. So haben es bereits nach wenigen Tagen einige-Vehikel in das Spiel geschafft; von den X-Wings der Rebellen-Allianz über einen Podracer aus Episode I bis hin zu einem Sandcrawler der Jawas und der Razor Crest aus The Mandalorian, für die Reddit-User AlanaSP sogar einen Guide hochgeladen hat.Reddit-User SP7R postet regelmäßig neue Kreationen und sagt über sich selbst: „Ich bin regelrecht süchtig danach, Schiffe in Starfield zu bauen.“ Neben zahlreichen Versuchen, die perfekte Serenity aus derwieder zu erschaffen, hat er auch dasund natürlich diegebaut. Aber auch „fachfremde“ Raumschiffe in Form eines Skorpions und eines amerikanischen Schulbusses gehen auf sein Konto.Es ist faszinierend zu sehen, wie kreativ die Community sich hier ausleben kann und dies auch tut. Ein Formel-1-Bolide , Thors Hammer Mjölnir oder eine Ente (!) – alles kann ein Raumschiff sein. Ob sich solche Designs auch im Kampf auszahlen oder eine vernünftige Ladekapazität haben? Geschenkt – hier geht es eindeutig um den Spaß und das, für das Bethesda einen umfassenden Editor bereitstellt.Was haltet ihr von den Fan-Raumschiffen in Starfield und was würdet ihr gerne in diesem Spiel gebaut sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In unserem kleinen Ratgeber könnt ihr außerdem einigenachlesen.