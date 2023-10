Starfield: XP sammeln leicht gemacht - mit diesem Skill

Starfield: Mit dem Planeten-Scan ergattert ihr spielend leicht eine große Menge an XP

Bereits seit seinem Release vor wenigen Wochen begeistertdie Spieler auch weiterhin mit seinem Sci-Fi-Epos. Doch gerade das mühseligedes eigenen Charakters kann die sonst so positive Spielerfahrung vieler Fans schnell einmal sabotieren.Abhilfe verspricht einaus den eigenen Reihen: Ein Reddit-Nutzer teilte erst vor Kurzem den einfachsten Weg, die begehrten Erfahrungspunkte zu farmen, den er bis jetzt finden konnte. Dabei, die XP auf schnellste Art und Weise einzusacken, hilft euch nämlich einGerade, dass Starfield uns zahlreiche Möglichkeiten bietet, unseren eigenen Charakter und seinenach Belieben zu entwickeln, ist ein großer Pluspunkt des Weltraum-Rollenspiels. Doch wie so oft müsst ihr dafür erst einmal an Erfahrung gewinnen, ehe euch die facettenreichen Optionen in Form vonzur Verfügung gestellt werden. Reddit-Nutzer PatHasHat zufolge könnt ihr euch jedoch einen einfachen Trick zum XP farmen zu Nutze machen:Den laut ihm, an die benötigten Erfahrungspunkte zu gelangen, stellt das Erkunden der verschiedenen Systeme und ihrer Planeten und Monde dar, wie er in seinem Post erklärt. Dabei essentiell: Das sogenannte, welches ihr im Forschungsbaum wiederfindet. Um mit der vorgestellten Methode möglichst effizient zu sein, solltet ihr den Skill mindestens auf diegebracht haben.Ist dies getan, reist ihr mit euremsogar wie den X-Wing aus Star Wars aussehen lassen könnt, ganz unkompliziert durch das All. Während ihr euch zwischen den Systemen hin und her navigiert,ihr sie und ihre Planeten und Monde und bekommt dafür einen Haufen an Erfahrungspunkten gutgeschrieben. Wie PatHasHat selbst verrät, war es ihm mit der Herangehensweise möglich, bis zuin nicht einmal einer Minute einzustreichen – was je nach Stufe, auf der ihr euch befindet, spielend leicht ein halbes Level darstellen kann.Je weiter ihr den Astrophysik-Skill ausbaut, desto größer ist auch die, auf die ihr die Monde und Planeten scannen könnt. Außerdem steigert ihr die, dabei eine Eigenschaft zu entdecken, mit jedem Skillpunkt. Auf derscannt ihr so beispielsweise bis zu 30 Lichtjahre entfernte Himmelskörper.können, stellen wir euch an anderer Stelle vor. Und bei wem Bethesdas Rollenspiel-Hit einfach nicht laufen möchte, der findet hierLetztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco