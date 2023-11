Starfield: DLSS-Support als Beta-Patch offiziell angekündigt

Starfield: Beta-Update mit DLSS & mehr angekündigt





We've been hard at work on @StarfieldGame updates and will be putting our next one into Steam Beta next week.



This update will feature Nvidia DLSS support with frame generation, display and HDR controls for supported systems, and other optimizations and improvements. You'll be…



— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) November 1, 2023

Öffnet Steam und macht einen Rechtsklick auf den Starfield-Eintrag in eurer Spiele-Bibliothek.

Klickt anschließend auf "Eigenschaften" und wechselt auf das sich neu geöffnete Fenster.

Wählt hier den Reiter "Betas" und meldet euch für den Beta-Patch von Starfield an.

Alsim September erschien, sorgte es für Verstimmung bei Besitzer von Nvidia-Grafikkarten: Stattgab es nur FSR, welches von AMD stammt. Damit ist aber bald Schluss, denn das Entwicklerteam kündigtan.Obwohl FSR auf allen Grafikkarten nutzbar ist, bietet Nvidias Deep Learning Super Sampling-Technologie in der Regel ein Stück weit bessere Ergebnisse. Leider ist das Feature jedoch nur auf Grafikkarten des grünen Chipherstellers nutzbar, weshalb längst nicht jeder Spieler davon profitiert. Im Falle von Starfield könnt ihr zukünftig entscheiden, ob ihrnutzen wollt, sofern es eure GPU erlaubt.Wie Bethesda über Twitter mitteilt, wird man in der kommenden Woche, also zwischen dem 6. und 12. November 2023, ein neuesvon Starfield via Steam veröffentlichen. Das größte Highlight ist die offizielle, wodurch die Performance des Rollenspiels auf Systemen mit einer Nvidia-Grafikkarte besser ausfallen soll. Wie groß der Einfluss ist, bleibt allerdings abzuwarten.Außerdem wird der Patch eine, sowie weitere technische Verbesserungen bieten. Ganz in die Karten lässt sich Bethesda noch nicht schauen, weshalb es derzeit keine vollständigen Patch Notes gibt. Darüber hinaus wird das Update nicht sofort für alle Spieler ausgerollt, sondern ihr müsst selbst aktiv und euch für das Beta-Update anmelden. Das macht ihr wie folgt:Wie lange das Update im Beta-Status verweilen wird, ist noch ungeklärt. Zu dieser Thematik hat sich Bethesda auf Twitter nicht geäußert, aber vermutlich dürfte der Patch noch in diesem Jahr auch für die Live-Version das Licht der Welt erblicken. Zukünftig soll derweil ebensoimplementiert werden.Und während ein Team bei Bethesda noch intensiv mit der Weiterentwicklung von Starfield beschäftigt ist, richtet sich für manch andere bereits der Blick auf die nächsten Jahre: