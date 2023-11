Starfield: Update bringt Nvidias DLSS in die Steam-Beta

Starfield: DLLS-Update jetzt live in der Steam-Beta

Weitere Neuerungen im Update

Wochen seit dem Release vonsind vergangenen und noch immer warten Fans vonSci-Fi-Epos darauf, dass sieauch auf offiziellem Wege nutzen können, anstelle sich mit einer Mod zu behelfen.Das heiß ersehnte Feature wurdeimplementiert, sodass ihr euch als Teilnehmer dieser bereits vor der finalen Einführung des Features von jenem überzeugen könnt. Dazu kommen ein paarundWer also Lust auf einen kleinen Vorgeschmack hat, der sollte einmal einen Blick in seinewerfen. Hier findet ihr die Möglichkeit, das DLSS-Update beziehungsweise den neuen Beta-Build von Starfield herunterzuladen. Dafür klickt ihr ganz einfach mit der rechten Maustaste auf den Eintrag von Starfield und navigiert euch in die „Eigenschaften“. Dort angelangt klickt ihr auf den „Betas“-Reiter, in welchem ihr über das Dropdown-Menü die Option „Beta“ auswählen müsst.Der Beta-Build nutzt eure, sodass ihr nicht extra mit einer neuen Story in Starfield beginnen müsst, um euch den dank DLSS versprochenen Boost eurer Framerate abzuholen. Wollt ihr den Spielstand später in der Hauptversion des Spiels fortsetzen, ist dies jedoch zunächst nicht möglich, denn beide Versionen sind nicht miteinander kompatibel.Bethesda weist allerdings explizit darauf hin, dass die in der Beta-Version erstellten Spielstände im späteren Verlauf, nach der letztendlichen Veröffentlichung des Updates, funktionieren sollten. Um sicherzugehen empfehlen wir euch, euch einenzu erstellen, wenn ihr vorerst über den Beta-Build von Starfield weiterspielen wollt, um euren eigentlichen Spielstand der aktuellen Live-Version nicht unnötig zu gefährden.Mit der Einführung von Nvidias DLSS bekommt ihr eine ganze Palette angeboten, so zum Beispiel auch, das sogenannte Deep Learning Anti-Aliasing, sowie Nvidias, wie es in dem offiziellen Post von Bethesda auf Steam heißt . Doch auch an anderer Stelle bleibt es spannend.Ab sofort seid ihr in der Lage, in der weitflächigen Welt gefundeneundauch zu konsumieren. Hinzu kommen Verbesserungen, die das Schleichen etwas verzeihender machen sollen und, die das Fortschreiten im Spiel bislang blockierten, wurden behoben. Auch derwurde etwas überarbeitet, visuelle Probleme sollen hier nun nicht länger auftreten.Noch vor dem eigentlichen– was auchund das Feature neben verschiedenen Verbesserungen ganz offiziell zu implementieren.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco